Accident în Ploiești. O mașină s-a răsturnat

Un accident rutier s-a produs în această dimineață la intersecția străzilor Alexandru Odobescu cu Nicopole din Ploiești.

Din primele informații, în coliziune au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat, pasagerii fiind încarcerați.

Cel mai probabil, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate.

UPDATE

Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat că un bărbat în vârstă de 77 de ani, care conducea un autoturism pe strada Alexandru Odobescu, ajuns în intersecția cu strada Nicopole, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 45 de ani.

În urma impactului, o femeie de 77 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme, a fost rănită și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.