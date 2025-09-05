- Publicitate -

Accident în Ploiești. O mașină s-a răsturnat

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Un accident rutier s-a produs în această dimineață la intersecția străzilor Alexandru Odobescu cu Nicopole din Ploiești.

- Publicitate -

Din primele informații, în coliziune au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat, pasagerii fiind încarcerați.

Cel mai probabil, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate.

Social

Cum ar trebui să arate Dâmbu? Dezbateri în cartierul Mihai Bravu

Asociația Ploiești pentru oameni organizează două dezbateri în cadrul sezonului comunitar „Dâmbu pentru oameni”. Acestea vor avea loc pe 7 septembrie, respectiv pe 13...
- Publicitate -

UPDATE

Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat că un bărbat în vârstă de 77 de ani, care conducea un autoturism pe strada Alexandru Odobescu, ajuns în intersecția cu strada Nicopole, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 45 de ani.

În urma impactului, o femeie de 77 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme, a fost rănită și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

- Publicitate -

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

0
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

2
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

2
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Exclusiv

Cele mai bogate primării din Prahova obligate să facă disponibilizări

1
Primăriile Ariceștii Rahtivani Brazi, ale căror bugete depășesc cu...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Razie amplă pe șoselele din Prahova

0
Polițiștii rutieri prahoveni desfășoară, vineri, o amplă acțiune pe...
Eveniment

Cine cântă la Republik Fest vineri, 5 septembrie

0
Ediția a doua de la Republik Fest debutează astăzi ...
Național

Recorder: ANAF a validat o firmă-fantomă cu sediul într-un WC public

0
Recorder a publicat o investigație care vizează o companie...
Social

Cum ar trebui să arate Dâmbu? Dezbateri în cartierul Mihai Bravu

0
Asociația Ploiești pentru oameni organizează două dezbateri în cadrul...
Eveniment

Protest la liceul din Filipeștii de Pădure

0
Protestul care a avut loc la Colegiul Național Regina...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

3
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

8
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Accident cu patru mașini pe DJ 102 B, în Ogretin. Trafic blocat

Marius Nica -
Un accident rutier grav s-a produs, miercuri, 3 septembrie,...

Restricții de circulație pe A 3 București – Ploiești

Marius Nica -
Miercuri, 3 septembrie, pe autostrăzile A2 și A3 sunt...

Circulație închisă în centrul Ploieștiului pentru campionatul de drift

Marius Nica -
În perioada 3-8 septembrie, în mai multe zone din...

Accident pe DN 1, la Posada. Un tir s-a răsturnat în râpă

Marius Nica -
Un accident rutier s-a petrecut, în această dimineață, pe...
- Publicitate -

S-a dublat prețul rovinietei. Cât plătesc șoferii

Marius Nica -
Începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei a...

Șofer ”rătăcit” pe linia de tramvai 101 din Ploiești [VIDEO]

Ciprian Pap -
Șoferul unei mașini cu numere de înmatriculare de București...

De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Noile tarife

Marius Nica -
Începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei se...

Crește taxa de pod de la Fetești. Cât va costa și ce amendă riscă șoferii

Ștefan Vlăsceanu -
Ministerul Transporturilor propune majorarea taxelor de trecere a podurilor...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean