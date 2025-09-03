- Publicitate -

Restricții de circulație pe A 3 București – Ploiești

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Miercuri, 3 septembrie, pe autostrăzile A2 și A3 sunt impuse mai multe restricții de circulație, în vederea efectuării unor lucrări.

Restricția pe A3, sensul București – Ploiești, se impune până la ora 16:00, pe banda 2, la kilometrii 56+250 metri, 58 și 66+700 metri, în vederea efectuării unor lucrări de colmatare;

Pe A2, sensul Constanța – București, până la ora 09:00 – 18:00, pe banda 2, la kilometrul 62+700 metri, restricția a fost impusă pentru efectuarea de lucrări de reparații la parapetul median.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.

Administrație

Continuă boicotarea primarului Polițeanu de către consilierii PSD-PNL-AUR? VIDEO

Primarul independent Mihai Polițeanu a convocat astăzi o ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești. Observatorul Prahovean tgransmite în direct ședința VIDEO la finalul textului. UPDATE...
„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
Exclusiv

Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

2
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Administrație

Ce se întâmplă cu achiziția de tramvaie și liziera de lângă UPG

0
Cele două proiecte majore, achiziția a 20 de tramvaie...
Național

Energie, hituri și istorie: cererile Scorpions pentru concertul de la Romexpo

0
Cu o carieră impresionantă, marcată de 19 albume de...
Administrație

Câți angajați ar putea fi concediați din Primăria Ploiești

0
Premierul Ilie Bolojan a prezentat ieri o situație privind...
Eveniment

Restricții de trafic pe DN1, în dreptul localității Posada

0
Restricții de trafic, la această oră, pe Drumul Național...
Eveniment

Avarie la o conductă de apă în Ploiești

0
O avarie la o conductă Apa Nova s-a produs...
Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

5
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

18
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
