Restricții de circulație pe A 3 București – Ploiești

Miercuri, 3 septembrie, pe autostrăzile A2 și A3 sunt impuse mai multe restricții de circulație, în vederea efectuării unor lucrări.

Restricția pe A3, sensul București – Ploiești, se impune până la ora 16:00, pe banda 2, la kilometrii 56+250 metri, 58 și 66+700 metri, în vederea efectuării unor lucrări de colmatare;

Pe A2, sensul Constanța – București, până la ora 09:00 – 18:00, pe banda 2, la kilometrul 62+700 metri, restricția a fost impusă pentru efectuarea de lucrări de reparații la parapetul median.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.

