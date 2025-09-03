Accident cu patru mașini pe DJ 102 B, în Ogretin. Trafic blocat

Un accident rutier grav s-a produs, miercuri, 3 septembrie, în jurul orei 9,30, pe drumul județean DJ 102 B, în localitatea Ogretin. VIDEO la finalul textului.

Din primele informații, patru autoturtisme au intrat în coliziune după ce un șofer a efectuat o manevră de întoarcere neregulamentară.

În urma impactului, produs în zona grădiniței din localitate, două persoane au fost rănite. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

UPDATE Cum s-a produs accidentul

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte au fost sesizați la data de 3 septembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 102B, în localitatea Ogretin.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări s-a constatat că un bărbat de 71 de ani ar fi condus un autovehicul pe Drumul Județean 102B, în localitatea Ogretin, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu două autovehicule, conduse de doi tineri în vârstă de 27, respectiv 19 ani.

În urma impactului, unul dintre autovehicule a fost proiectat într-un alt autoturism, care se afla oprit în afara părții carosabile.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 19 ani și a unei pasagere de 21 de ani, care au fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Imagini trimise de un cititor de la locul accidentului: