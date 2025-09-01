S-a dublat prețul rovinietei. Cât plătesc șoferii

Începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei a crescut pentru autoturisme, potrivit unui anunț al CNAIR.

Astfel, noile tarife pentru autoturisme ale rovinietei s-au modificat, după cum urmează:

– rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

– rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

– rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

– rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

– rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 euro.

De asemenea, s-a schimbat și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme, de la 250 la 500 lei (valoarea minimă) și de la 500 la 1.000 lei (valoarea maximă).

În ceea ce privește tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.