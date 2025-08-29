De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Noile tarife

Începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei se majorează pentru autoturisme, potrivit legii 141/2025.

- Publicitate -

Astfel, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează:

– rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

– rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

Eveniment Minoră cu handicap mental, agresată sexual într-un parc din Vălenii de Munte O adolescentă de 17 ani, cu handicap mental, a fost victima unei agresiuni sexuale. Fapta a fost comisă de un bărbat de 50 de...

- Publicitate -

– rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

– rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

– rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 euro.

- Publicitate -

De asemenea, se schimbă și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme. Sancțiunea crește de la 250 la 500 lei (valoarea minimă) și de la 500 la 1.000 lei (valoarea maximă).

”În ceea ce privește tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise” au precizat oficalii CNAIR.