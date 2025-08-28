De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Cresc și amenzile

Taxa de drum din România (rovinieta) se va scumpi de la 1 septembrie. Pentru unele perioade de valabilitate, aproape că se va dubla. În același timp, și amenda pentru lipsa taxei de drum se va majora semnificativ.

Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme va crește de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus), în timp ce o rovinietă de zi va costa 3,5 euro, față 2,5 euro în prezent.

Rovinietele cumpărate înainte de 1 septembrie rămân valabile pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Noile tarife ale rovinietei pentru autoturisme:

Tip vehicul Durata de utilizare Tarif NOU (euro) Tarif vechi Autoturisme 1 zi 3,5 2,5 10 zile 6,0 3,3 30 de zile 9,5 5,3 60 de zile 15,0 8,4 12 luni 50,0 28

Pentru restul categoriilor de vehicule, tarifele pentru rovinietă rămân neschimbate deocamdată.

Tarifele valabile la nivelul lunii august, pentru toate categoriile de vehicule și toate perioadele, pot fi consultate pe site-ul CNAIR, AICI.

În același timp, noua lege stabilește și că de la 1 septembrie și amenda pentru lipsa taxei de drum se va majora substanțial pentru autoturisme. Astfel, amenda pentru lipsa rovinietei la autoturisme se majorează de la 250–500 lei la 500-1.000 de lei.

Compania de drumuri le recomandă șoferilor să verifice valabilitatea rovinietei și să se asigure că respectă noile reglementări pentru a evita sancțiunile.