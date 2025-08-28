Crește taxa de pod de la Fetești. Cât va costa și ce amendă riscă șoferii

Ministerul Transporturilor propune majorarea taxelor de trecere a podurilor peste Dunăre și a amenzilor aferente. Taxa pentru autoturisme la Fetești-Cernavodă va crește de la 13 la 19 lei, iar la Giurgeni-Vadu Oii de la 11 la 16 lei.

Amenzile pentru neplata taxei de pod vor începe de la 190 de lei. De asemenea, din septembrie, se preconizează o creștere a rovinietei pentru autoturisme, de la 28 de euro la 50 de euro pe an, potrivit libertatea.ro

Proiectul se află în consultare publică. Aceste modificări ar putea afecta semnificativ costurile de transport pentru șoferii români.

Taxa de pod de la Fetești în 2025 este stabilită în funcție de categoria autovehiculului și de numărul de treceri cumpărate.

Pentru autoturisme și vehicule cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone

13 lei pentru o singură trecere;

26 lei pentru două treceri;

208 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri, sau vehicule cu MTMA între 3,5 și 12 tone:

47 lei pentru o singură trecere;

94 lei pentru două treceri;

818 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule de transport persoane cu peste 23 de locuri sau vehicule cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone și cu maximum 3 axe:

64 lei pentru o singură trecere;

128 lei pentru două treceri;

1114 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone și cu minimum 4 axe:

91 lei pentru o singură trecere;

182 lei pentru două treceri;

1584 lei pentru 20 de treceri.

Ce amenzi riscă șoferii care nu plătesc taxa de pod de la Fetești

Dacă nu se plătește taxa de pod de la Fetești la timp, șoferii riscă sancțiuni sub forma unor amenzi contravenționale.

Acestea sunt aplicate după ce autoritățile identifică neplata prin camerele video instalate la pod și sunt trimise acasă, pe adresa de domiciliu a proprietarului vehiculului, însoțite de procesul-verbal cu detalii despre contravenție.

Amenda pentru neplata taxei poate ajunge între 130 și 1820 de lei, în funcție de categoria autovehiculului.

De asemenea, odată cu amenda, pot fi percepute și dobânzi și penalități pentru întârzierea plății, calculate zilnic începând cu a doua zi după scadență până la plata integrală.

După 30 de zile de neplată, pot fi demarate proceduri de executare silită, inclusiv poprire pe conturile bancare. Șoferii au posibilitatea să conteste amenda în instanță în termen de 15 zile dacă consideră că a fost aplicată nejustificat.