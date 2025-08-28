- Publicitate -

Crește taxa de pod de la Fetești. Cât va costa și ce amendă riscă șoferii

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Ministerul Transporturilor propune majorarea taxelor de trecere a podurilor peste Dunăre și a amenzilor aferente. Taxa pentru autoturisme la Fetești-Cernavodă va crește de la 13 la 19 lei, iar la Giurgeni-Vadu Oii de la 11 la 16 lei.

- Publicitate -

Amenzile pentru neplata taxei de pod vor începe de la 190 de lei. De asemenea, din septembrie, se preconizează o creștere a rovinietei pentru autoturisme, de la 28 de euro la 50 de euro pe an, potrivit libertatea.ro

Proiectul se află în consultare publică. Aceste modificări ar putea afecta semnificativ costurile de transport pentru șoferii români.

Taxa de pod de la Fetești în 2025 este stabilită în funcție de categoria autovehiculului și de numărul de treceri cumpărate.

Sport

Petrolul a transferat un mijlocaș format în Franța

Petrolul Ploiești l-a transferat pe Danel Dongmo, jucătorul camerunez semnând un contract valabil pentru următorii doi ani. Potrivit unui comunicat al clubului, Dongmo (24 ani)...
- Publicitate -

Pentru autoturisme și vehicule cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone

  • 13 lei pentru o singură trecere;
  • 26 lei pentru două treceri;
  • 208 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri, sau vehicule cu MTMA între 3,5 și 12 tone:

  • 47 lei pentru o singură trecere;
  • 94 lei pentru două treceri;
  • 818 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule de transport persoane cu peste 23 de locuri sau vehicule cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone și cu maximum 3 axe:

  • 64 lei pentru o singură trecere;
  • 128 lei pentru două treceri;
  • 1114 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone și cu minimum 4 axe:

  • 91 lei pentru o singură trecere;
  • 182 lei pentru două treceri;
  • 1584 lei pentru 20 de treceri.

Ce amenzi riscă șoferii care nu plătesc taxa de pod de la Fetești

Dacă nu se plătește taxa de pod de la Fetești la timp, șoferii riscă sancțiuni sub forma unor amenzi contravenționale.

Acestea sunt aplicate după ce autoritățile identifică neplata prin camerele video instalate la pod și sunt trimise acasă, pe adresa de domiciliu a proprietarului vehiculului, însoțite de procesul-verbal cu detalii despre contravenție.

Amenda pentru neplata taxei poate ajunge între 130 și 1820 de lei, în funcție de categoria autovehiculului.

- Publicitate -

De asemenea, odată cu amenda, pot fi percepute și dobânzi și penalități pentru întârzierea plății, calculate zilnic începând cu a doua zi după scadență până la plata integrală.

După 30 de zile de neplată, pot fi demarate proceduri de executare silită, inclusiv poprire pe conturile bancare. Șoferii au posibilitatea să conteste amenda în instanță în termen de 15 zile dacă consideră că a fost aplicată nejustificat.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

0
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...
Exclusiv

Ce au pățit barbugiii care blocau o stradă din Ploiești

2
După ce  Observatorul Prahovean a publicat imagini cu o...
Exclusiv

Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

0
A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...
Exclusiv

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Exclusiv

Efectele măsurilor guvernului Bolojan asupra sistemului privat de sănătate

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

0
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

0
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Eveniment

Șoferul prins conducând pe contrasens pe DN1 a fost mustrat

0
Polițiștii prahoveni au reușit identificarea șoferului i care, pe...
Eveniment

Suspectul tentativei de omor de la Surani a fost arestat

0
Un bărbat de 34 de ani a fost arestat...
Administrație

Polițeanu acuză PSD și PNL că blochează modernizarea Ploieștiului

3
Scandal în Consiliul Local Ploiești pe tema lizierei din...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

0
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Cresc și amenzile

Ștefan Vlăsceanu -
Taxa de drum din România (rovinieta) se va scumpi...

Restricții de circulație pe A7, Ploiești-Buzău

Marius Nica -
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează...

Transfăgărășanul se va închide vineri pentru trei ore

David Mihalache -
Circulația pe Transfăgărășan se va închide vineri, 29 august,...

Harta neagră a accidentelor rutiere din Prahova

Marius Nica -
La solicitarea Observatorului Prahova, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție...
- Publicitate -

Accident în Brebu. Un copil pe trotinetă electrică a intrat într-o mașină

Marius Nica -
Un accident rutier mai puțin obișnuit, cu o trotinetă,...

Aplicarea noii roviniete a fost amânată. Când va fi aplicată

Ștefan Vlăsceanu -
Guvernul a prorogat, joi, prin ordonanţă de urgenţă, cu...

Ce a pățit un șofer care a depășit coloana pe Valea Prahovei

Marius Nica -
Minivacanța de Sfânta Maria a transformat, din nou, DN...

Un cuplu s-a aruncat în fața unui tir pe A 1, Bucureşti-Piteşti

Marius Nica -
Doi tineri au fost loviți mortal de un tir,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean