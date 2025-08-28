Restricții de circulație pe A7, Ploiești-Buzău

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi, 28 august, în intervalul orar 08.00 – 17.00, circulația rutieră este restricționată pe a doua bandă a autostrăzii A7 Ploiești-Buzău.

- Publicitate -

Este vorba de tronsonul kilometric 0+600 de metri – 1+260 de metri. Măsura a fost luată pentru montarea panourilor fonoabsorbante.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă mult viteza în zona lucrărilor. De asemenea, trebuie să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulație și să evite depășirile periculoase.

Totodată, trebuie să păstreze în mers o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță!

Eveniment Noi imagini din cadrul Artown: Memoria orașului e scrisă acum Orașele nu cresc doar prin clădiri și străzi, ci și prin povești. După trei ediții de Artown Festival, care au adus arta în inima...