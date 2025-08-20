- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Ce a pățit un șofer care a depășit coloana pe Valea Prahovei

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Minivacanța de Sfânta Maria a transformat, din nou, DN 1 – Valea Prahovei într-o uriașă parcare. Aproape în fiecare zi, de la primele ore ale dimineții și până seara, s-a circulat în coloană, cu viteza melcului, în zona Comarnic, Bușteni și Azuga.

- Publicitate -

Nerăbdător să ajungă mai repede la destinație, un șofer a încercat să ”fenteze” coloana și a depășit-o, încâlcând prevederile Codului Rutier.

Prezentă în studioul Observatorul Prahovean LIVE, subcomisarul de poliție Laura Antimiu a relatat ce a pățit șoferul respectiv.

”Pe 16 august, un șofer în vârstă de 23 de ani ,a fost dat prin stație pentru că a depășit coloana. Apoi a fost oprit de colegii noștri și testat cu aparatul drugtest. Rezultatul a fost pozitiv. Acesta fost reconfirmat după analiza probelor de sânge. I-a fost suspendat permisul de conducere. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal” a declarat Laura Antimiu.

Social

Angajații la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul

Angajații la stat nu mai pot încasa atât pensia, cât și salariu. Interdicția apare în noul pachet fiscal propus de premierul Ilie Bolojan. Guvernul pregătește...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Unde fugim din Ploiești: Ținutul Buzăului, Urlați, Dâmbovița

0
Vara este pe final, majoritatea românilor și-au terminat concediile...
Eveniment

Denumirile străzilor din Ploiești: Cine a fost prof. dr. Rainer

0
Continuăm seria materialelor informative privind denumirile străzilor din Ploiești....
Eveniment

Actorii Teatrului „Toma Caragiu”, pe scena de la Republik Fest

0
O nouă ediție a festivalului Republik Fest va avea...
Sport

Un nou fundaș în echipa „lupilor”. A semnat un acord cu Petrolul

0
Petrolul Ploiești va avea în echipă un nou fundaș...
Administrație

Strada Valea Crângului din Urlați, un real pericol

0
Strada Valea Crângului din orașul Urlați ridică mari probleme...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

3
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Un cuplu s-a aruncat în fața unui tir pe A 1, Bucureşti-Piteşti

Marius Nica -
Doi tineri au fost loviți mortal de un tir,...

Accident la Telega. Motociclistul era băut și fără permis

Ciprian Pap -
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost...

Provocarea care ucide. Două tinere din Prahova își filmează ”cascadoria”

Claudiu Vasilescu -
Fără teama de a folosi cuvântul ”prostie”, vorbim astăzi...

Accident în cartierul ploieștean Mitică Apostol. Patru persoane rănite

Claudiu Vasilescu -
Accidentul s-a produs pe Drumul Național 1A, în municipiul...
- Publicitate -

Biciclist accidentat în zona podului de la Gara de Sud Ploiești

Claudiu Vasilescu -
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost...

Trafic restricționat pe DN1. Accident cu trei mașini în Comarnic

Claudiu Vasilescu -
Accidentul s-a produs miercuri după amiază, pe DN1, pe...

Șoferul care a ”zburat” prin cartierul Albert, identificat

Marius Nica -
După ce un șofer a circulat cu o viteză...

Impozitele pentru mașinile vechi ar putea crește în 2026

David Mihalache -
Începând cu 2026, proprietarii de mașini mai vechi de...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean