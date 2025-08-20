Ce a pățit un șofer care a depășit coloana pe Valea Prahovei

Minivacanța de Sfânta Maria a transformat, din nou, DN 1 – Valea Prahovei într-o uriașă parcare. Aproape în fiecare zi, de la primele ore ale dimineții și până seara, s-a circulat în coloană, cu viteza melcului, în zona Comarnic, Bușteni și Azuga.

- Publicitate -

Nerăbdător să ajungă mai repede la destinație, un șofer a încercat să ”fenteze” coloana și a depășit-o, încâlcând prevederile Codului Rutier.

Prezentă în studioul Observatorul Prahovean LIVE, subcomisarul de poliție Laura Antimiu a relatat ce a pățit șoferul respectiv.

”Pe 16 august, un șofer în vârstă de 23 de ani ,a fost dat prin stație pentru că a depășit coloana. Apoi a fost oprit de colegii noștri și testat cu aparatul drugtest. Rezultatul a fost pozitiv. Acesta fost reconfirmat după analiza probelor de sânge. I-a fost suspendat permisul de conducere. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal” a declarat Laura Antimiu.

Social Angajații la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul Angajații la stat nu mai pot încasa atât pensia, cât și salariu. Interdicția apare în noul pachet fiscal propus de premierul Ilie Bolojan. Guvernul pregătește...