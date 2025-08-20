Ce a pățit un șofer care a depășit coloana pe Valea Prahovei

Minivacanța de Sfânta Maria a transformat, din nou, DN 1 – Valea Prahovei într-o uriașă parcare. Aproape în fiecare zi, de la primele ore ale dimineții și până seara, s-a circulat în coloană, cu viteza melcului, în zona Comarnic, Bușteni și Azuga.
Nerăbdător să ajungă mai repede la destinație, un șofer a încercat să ”fenteze” coloana și a depășit-o, încâlcând prevederile Codului Rutier.
Prezentă în studioul Observatorul Prahovean LIVE, subcomisarul de poliție Laura Antimiu a relatat ce a pățit șoferul respectiv.
”Pe 16 august, un șofer în vârstă de 23 de ani ,a fost dat prin stație pentru că a depășit coloana. Apoi a fost oprit de colegii noștri și testat cu aparatul drugtest. Rezultatul a fost pozitiv. Acesta fost reconfirmat după analiza probelor de sânge. I-a fost suspendat permisul de conducere. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal” a declarat Laura Antimiu.