Un cuplu s-a aruncat în fața unui tir pe A 1, Bucureşti-Piteşti

Doi tineri au fost loviți mortal de un tir, pe A 1, București-Pitești, la km 41. Anchetatorii iau în calcul varianta unei sinucideri.

Tragedie, astăzi pe A1, în zona localității Vânătorii Mici, județul Giurgiu. Doi tineri, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, au murit după ce au fost loviți de un camion.

Șoferul le-a spus polițiștilor că i-a văzut pe cei doi tineri îmbrățișați pe banda de urgență, apoi s-au aruncat în fața tirului pe care îl conducea.

La impactul cu camionul, tinerii au decedat pe loc. Până acum, autoritățile nu au putut identifica victimele, notează Antena 3.

