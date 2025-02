O barieră CFR din Brazi le face viața grea șoferilor

Mai mulți cititori au reclamat timpii mari de așteptare la o barieră CFR de pe raza comunei Brazi.

- Publicitate -

”Mă adresez dumneavoastră pentru a semnala o problemă serioasă cu care ne confruntăm în comunitatea noastră, referitoare la trecerea feroviara situată în comuna Brazi la trecerea spre Bătești. Această trecere este dotata cu barieră însă gestionarea acesteia lasă de dorit.

Vinerea trecuta, am ajuns la bariera la ora 6:04 iar răbdarea mi-am pierdut-o la ora 6:28 când am întors mașina și am folosit o rută ocolitoare pentru a ajunge la București. În tot acest timp, au trecut 4 trenuri la interval mare de timp, bariera neridicându-se deși nu erau treburi în apropiere.

Ne confruntăm cu această problemă aproape zilnic…la diferite ore. Semnalăm întârzieri la serviciu, creează inconveniente atât pentru șoferi cât si pentru pietoni și riscuri de accidente deoarece participanții la trafic devin frustrați și uneori pot decide să forțeze trecerea. Niciodată nu știm cât timp trebuie să așteptăm….astăzi, din nou am întârziat la serviciu!!

Considerăm necesar ca autoritățile competente să ia măsuri pentru a rezolva această problemă, astfel încât să asigure o gestionare corespunzătoare a barierelor și să asigure siguranța comunității. Cerem să găsească o modalitate prin care să fim informați cumva pentru cât timp va fi coborâtă bariera astfel încât fiecare participant la trafic să poată decide dacă rămâne în coloană sau alege o rută ocolitoare.

- Publicitate -

Vă mulțumesc pentru atenția acordată și sper ca această sesizare să prezinte interes și pentru dumneavoastră și să contribuie la îmbunătățirea situației mai sus menționată”.

Observatorul Prahovean a solicitat un punctd e vedere CFR Infrastructură.