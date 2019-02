VIDEO: Un taximetrist ploieștean taie calea unei mașini și o blochează în trafic. S-a liniștit abia când a observat că este filmat

Se întâmplă frecvent ca unii șoferi să creadă că își pot face singuri dreptate, fie că au, fie că nu. Noroc cu tehnologia, care previne degenerarea unor astfel de conflicte.

Imaginile au fost înregistrate sâmbătă, la Ploiești, având în prim plan un taximetrist nervos care se crede regele șoselelor.

La volanul mașinii pe care taximetristul a blocat-o în trafic se afla o femeie, soțul acesteia filmând întreaga scenă:

”Ne îndreptam către str. Alexandru Vlahuță (zona Afi), când personajul din imagine voia și tot forța sensul de mers, să taie banda, inclusiv neacordand prioritate celor ce veneau dinspre str. Poștei, dorind să parcheze în stația de taxiuri de pe Toma Ionescu( MOL). Nu l-am lăsat, însă nu am gesticulat obscen și ne-am văzut de drum.

Pe Alexandru Vlahuță, ne-a depășit, a simulat că intră în noi (soția mea conducea), apoi a oprit cum se vede în imagini, înjurând, amenințând etc..

Am sunat la Lodias, am vorbit cu directorul de acolo, care ne-a spus că nu are ce să-i facă, în afară de o mustrare verbală. Eu nu înțeleg cum nu ai ce să îi faci unuia care îți reprezintă firma, care are contract de colaborare (daca are) cu firma ta.”, ne-a povestit cel care a filmat.

Indiferent de cine are dreptate și de motivele care au generat starea de iritare, este INTERZIS să ne facem singuri dreptate, șicanându-i și blocându-i pe ceilalți în trafic, mai mult decât perturbând circulația rutieră și punânându-i și pe alții în pericol (vezi finalul înregistrării).

Un alt caz de taximetrist ”rege al șoselelor” a fost prezentat sâmbătă, AICI.