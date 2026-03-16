De ce Ploieștiul nu poate implementa sistemul e-Sigur bazat pe camere video. La Timișoara se poate

Radarele din sistemul e-Sigur, prin care șoferii care depășesc viteza primesc amenzile direct acasă, în baza imaginilor surprinse de camere, vor fi folosite în curând la Timișoara. La Ploiești însă, o astfel de măsură nu poate fi aplicată, cel puțin deocamdată.

Timișoara introduce sistemul e-Sigur. Amenzile ajung direct acasă la șoferi

Primul oraș în care vor fi implementate radarele e-Sigur este Timișoara. Acolo, autoritățile locale aveau deja instalată o infrastructură amplă de supraveghere a traficului, cu sute de camere video și radare capabile să surprindă abaterile rutiere.

Problema era incompatibilitatea cu infrastructura Ministerului Afacerilor Interne pentru transmiterea automată a amenzilor. Situația a fost rezolvată prin achiziția a două radare care vor fi integrate în sistemul e-Sigur, după verificarea metrologică, potrivit promotor.ro.

Ploieștiul nu are infrastructura necesară pentru sistemul e-Sigur

La Ploiești, implementarea unui sistem similar este blocată de lipsa unei infrastructuri funcționale de monitorizare video a traficului.

În 2024, Primăria Ploiești anunța că cele 33 de camere video instalate pentru monitorizarea traficului nu mai sunt funcționale. (Detalii AICI).

În paralel, încă din mandatul trecut, s-a discutat despre un proiect amplu de management al traficului, care prevedea instalarea de camere video în 41 de intersecții importante din oraș, însă proiectul nu a fost implementat.

Planul prevede realizarea unui sistem complex de supraveghere a traficului și înființarea unui dispecerat pentru monitorizarea imaginilor, care ar urma să funcționeze la sediul Poliției Locale Ploiești, de pe Bulevardul Independenței.

Proiect de peste 8,4 milioane de lei pentru monitorizarea traficului

Potrivit documentației proiectului, ar urma să fie achiziționate 101 camere video fixe, 46 de camere mobile și 140 de camere pentru analiza fluxului de trafic, alături de alte echipamente necesare gestionării traficului.

Valoarea totală a investiției este estimată la peste 8,4 milioane de lei, din care aproximativ 6,2 milioane de lei reprezintă valoare eligibilă. (Detalii AICI).

Sistemul ar permite monitorizarea fluxului rutier și controlul semafoarelor, dar și detectarea unor abateri precum trecerea pe roșu, parcările neregulamentare sau circulația pe banda dedicată autobuzelor. De asemenea, camerele ar urma să poată recunoaște plăcuțele de înmatriculare și să surprindă detalii precum nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan.

În lipsa unui sistem video funcțional în marile intersecții din Ploiești, monitorizarea șoferilor care încalcă regulile de circulație se face în continuare prin radarele mobile folosite de Poliție.

Peste 200 de camere video la platformele de gunoi și în puncte nevralgice

În prezent, Primăria Ploiești a achiziționat peste 200 de camere video, însă acestea sunt destinate monitorizării platformelor de gunoi și unor zone considerate vulnerabile, nu supravegherii traficului rutier. (Detalii AICI).