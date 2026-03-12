- Publicitate -
Ploieștenii, invitați să discute bugetul orașului pe 2026. Când au loc dezbaterile

Roxana Tănase
sediu Primaria Ploiesti
Foto cu caracter ilustrativ: sediul Primăriei Ploiești

Primăria Ploiești va organiza, începând de săptămâna viitoare, o serie de întâlniri cu cetățenii pentru discutarea bugetului municipiului pe anul 2026. Dezbaterile vor avea loc în perioada 16–20 martie, la Teatrul de Animație „Imaginario”, de pe Bulevardul Independenței.

Întâlnirile sunt programate zilnic, de la ora 17:30, și vor fi organizate pe zone ale orașului, astfel încât locuitorii din fiecare cartier să poată participa mai ușor la discuții.

„Discutăm împreună despre bugetul Ploieștiului. Săptămâna viitoare, primarul Mihai Polițeanu, consilieri locali și colegi din Primăria Ploiești vor avea întâlniri directe cu cetățenii pentru discuții preliminare privind bugetul pe 2026 al orașului.

Aceste adunări cetățenești, solicitate și de consilieri locali, vor avea loc în perioada 16–20 martie, în fiecare zi de la ora 17:30, la Teatrul de Animație „Imaginario” (Bd. Independenței nr. 14) și sunt organizate pe 5 zone ale orașului, pentru a facilita dialogul cu locuitorii fiecărui cartier”, a precizat Primăria Ploiești.

Potrivit administrației locale, în cadrul acestor întâlniri vor fi prezentate principalele direcții de investiții și cheltuieli ale administrației locale pentru anul viitor.

„Vom prezenta direcțiile principale de investiții și cheltuieli, iar cetățenii vor putea veni cu idei, sugestii și observații pentru bugetul orașului”, a anunțat Primăria Ploiești.

Programul dezbaterilor

  • Luni, 16 martie – Zona 1: Nord, Republicii, Gheorghe Doja, Găgeni, Malu Roșu, Traian, Păltiniș
  • Marți, 17 martie – Zona 2: Vest I și Vest II, Peneș Curcanul, 9 Mai, Eroilor, Mărășești, Rudului, Mihai Eminescu, Mitică Apostol
  • Miercuri, 18 martie – Zona 3: Bariera București, Mimiu, Râfov, Moțoi, Petrolului
  • Joi, 19 martie – Zona 4: Mihai Bravu, Pictor Rosenthal, Democrației, Lupeni, Colonia Teleajen
  • Vineri, 20 martie – Zona 5: Centru, Bereasca, Transilvaniei, Bariera Bucov

Prin aceste întâlniri, administrația locală își propune să colecteze propuneri și observații din partea ploieștenilor înainte de adoptarea bugetului municipiului pentru anul 2026.

