Lista investițiilor majore din 2026 din Ploiești. Licitații de 130 milioane de euro

Autor: Marius Nica
Primaria Ploiesti
Sediul Primăriei Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești anunță că are, în prezent, 10 proiecte majore aflate în proceduri de achiziție publică, cu o valoare totală estimată la 643,5 milioane de lei (fără TVA).

Potrivit municipalității, pachetul de investiții urmărește modernizarea infrastructurii, creșterea eficienței serviciilor publice și îmbunătățirea calității vieții în oraș.

Conform listei prezentate, cele mai importante investiții vizează:

  • achiziția a 20 de tramvaie noi și modernizarea depoului de tramvaie;
  • reabilitarea a 24 km de rețea de termoficare;
  • refacerea centrului municipiului Ploiești;
  • achiziția unui grup de motoare în cogenerare de 40 MW pentru S.C. Termo Ploiești S.R.L.;

 

  • modernizarea piețelor din fața Gării de Sud și Gării de Vest;
  • reabilitarea străzii Mihai Bravu;
  • construcția Centrului de Îngrijiri Paliative;
  • lucrări de reparații la unități de învățământ și amenajări la Grădinița nr. 23;
  • lucrări de creștere a eficienței energetice prin anveloparea unor blocuri de locuințe.

Reprezentanții Primăriei susțin că este „cel mai amplu pachet de investiții lansat simultan în oraș în perioada post-1989”, proiectele vizând transportul public, energia termică, modernizarea spațiilor urbane, educația și infrastructura medicală.

