Cât costă curățenia străzilor din Ploiești. Tarifele vor fi majorate

Ploieștiul nu este nici pe departe cel mai curat oraș din România, chiar dacă acest serviciu nu este deloc unul ieftin. Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Ploiești o situație privind costurile alocate lunar pentru activitatea de salubrizare a străzilor din municipiu. Suma alocată lunar este de peste jumătate de milion de euro. Puteți răspunde la întrebarea Sunteți mulțumiți de curățenia din Ploiești? în cadrul unui sondaj disponibil la finalul articolului.

- Publicitate -

Lunar, din bugetul local al Ploieștiului, municipalitatea alocă peste jumătate de milion de euro strict pentru curățenia străzilor din municipiu.

Din păcate, în ciuda fondurilor alocate, în percepția ploieștenilor orașul este catalogat în continuare ca fiind unul murdar.

- Publicitate -

De departe, principala problemă reclamată o reprezintă așa-zisele puncte negre ale orașului, unde unii cetățeni aruncă în continuare gunoaiele. În ciuda amenzilor aplicate, în continuare aruncarea gunoaielor rămâne o practică a celor certați cu bunul simț.

Peste jumătate de milion de euro, lunar, pentru curățenie

La nivelul municipiului Ploiești, activitatea de curățenie a căilor publice este una separată de cea legată de ridicarea deșeurilor menajere din zonele special amenajate.

„Operatorul autorizat pentru prestarea serviciului de salubrizare – curățeni căi publice și deszăpezire în municipiul Ploiești este SC Blue Planet Services SA, în baza Acordului Cadru nr. 10073/17.05.2022”, se precizează în adresa transmisă de Primăria Ploiești.

- Publicitate -

Primăria Ploiești precizează, în răspunsul transmis redacției noastre, că sumele alocate lunar pentru activitatea de curățenie străzi publice se cifrează la 2.164.463 lei fără TVA, adică la peste jumătate de milion de euro cu TVA.

„Programul de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire pentru perioada ianuarie – aprilie a fost în valoare de 2.626.235 lei fără TVA/lună, iar începând cu luna mai, acesta a fost diminuat cu 20% ajungând la valoarea de 2.164.463 lei fără TVA/lună, conform noilor condiții de organizare și dimensionare a activităților”, a precizat Primăria Ploiești în răspunsul transmis la solicitarea Observatorulph.ro.

Cât costă măturatul străzilor la Ploiești

Pentru cei care s-au întrebat cât costă măturatul manual al străzilor, ei bine pentru fiecare 1000 mp, Primăria Ploiești plătește din bugetul local 32,71 lei.

- Publicitate -

„La nivelul municipiului Ploiești, ultima modificare a tarifelor aferente activităților de curățenie căi publice a fost aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 332/31.07.2023. Pentru activitatea de măturat manual, mecanizat tarifele practicate de operator, exprimate în lei, fără TVA sunt:

Măturat manual al carosabilului, trotuarelor străzilor, aleilor și parcărilor asfaltate, platouri, zone de agrement – 32,71 lei/1000 mp

Măturat mecanizat al carosabilului – 14,86 lei/1000 mp

Măturat mecanizat al trotuarelor străzilor și platouri asfaltate – pavate – 29,61 lei/1000 mp”, potrivit Primăriei Ploiești

De câte ori se mătură străzile în Ploiești

Primăria susține că „în programul de salubrizare sunt incluse toate străzile asfaltate din municipiul Ploiești”.

„În programul de salubrizare sunt incluse toate străzile asfaltate din municipiul Ploiești, astfel: majoritatea străzilor – de luni până vineri, arterele principale și străzile cu trafic intens – de luni până duminică la schimburile I, II și III (de exemplu Gara de Sud, Bulevardul Republicii etc), iar străzile secundare, aleile și parcările, o dată pe săptămână. De asemenea, pe unele străzi neasfaltate din municipiul Ploiești se execută activitatea de întreținere a curățeniei carosabilului, trotuarelor, aleilor și parcărilor, platourilor, zonelor de agrement (de exemplu Cartier Mitică Apostol).

- Publicitate -

Suprafața străzilor inclusă în programul de măturat manual (carosabil+trotuare) este de aproximativ 2.254.505 mp””, a precizat Primăria Ploiești.

Tarifele de salubritate ar putea fi majorate

Un proiect de hotărâre, care se va afla joi, 27 noiembrie, pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești, prevede majorarea tarifelor pentru activitatea de curățenie căi publice din municipiu.

Astfel, potrivit proiectului de hotărâre, tarifele propuse sunt următoarele:

- Publicitate -

Măturat manual carosabil, trotuare, străzi, alei și parcări asfaltate, platouri, zone de agrement – 38,18 lei/1000 mp cu TVA

Măturare mecanizat carosabil – 17,33 lei/1000 mp cu TVA

Măturare mecanizat trotuare străzi și platourile asfaltate – pavate – 34,47 lei/ 1000 mp cu TVA

Spălat carosabil – 13,53 lei/1000 mp cu TVA

Spălat trotuare, parcări, platouri și mobilier stradal – 94,60 lei/1000 mp cu TVA