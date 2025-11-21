Primarii din Prahova despre majorarea taxelor: „Ne e greu să le încasăm și acum”

Majorarea impozitelor locale din 2026 nu este privită cu ochi buni de către primarii prahoveni, în contextul în care gradul de colectare este mic și acum, la un nivel scăzut al dărilor. „Cu siguranță, prin creșterea exponențială a taxelor, gradul de colectare va avea de suferit”, susține Bogdan Novac, primarul orașului Breaza.

- Publicitate -

Parlamentul a aprobat marți, legea din pachetul de măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt prevăzute majorări ale impozitelor. Creșterea este de 80% la impozitul pe locuințe, iar la autoturisme se va stabili după principiul „poluatorul plătește”.

Majorarea taxelor și impozitelor locale, din 2026, ar produce efecte majore asupra bugetelor localităților unde deja gradul de colectare este extrem de mic.

- Publicitate -

În plus, doar una-două localități din Prahova reușesc acum, fără majorări de taxe și impozite, să aibă un grad de colectare de 100%.

Este cazul municipiului Ploiești. Potrivit directorului SPFL Ploiești, Simona Dolniceanu, la impozite și taxe pe clădiri, terenuri și auto este un procent de încasare de 100%, față de bugetul prognozat, iar la amenzi de 87%.

„Ne e greu să le încasăm și acum”, spun, însă, primarii din localitățile mici din Prahova.

- Publicitate -

Primarul din Breaza: „Gradul de colectare va avea de suferit”

Primarul orașului Breaza, Bogdan Novac (PNL) susține că, prin creșterea exponențială a taxelor, gradul de colectare va avea de suferit”.

„În general, în România, nu este ușor să colecteze taxele. Cu siguranță, prin creșterea exponențială a taxelor, gradul de colectare va avea de suferit. Cu atât mai mult cu cât această majorare a taxelor vine pe fondul creșterilor de prețuri.

La Breaza avem un grad de colectare de 70%, la persoane fizice și juridice. Este greu însă să avem o estimare de pe acum.

- Publicitate -

Așteptăm publicarea legii în Monitorul Oficial, pentru că am înțeles că au existat o serie de amendamente, astfel încât să ne putem forma un punct de vedere”, este de părere Bogdan Nova, primarul orașului Breaza.

Primarul din Măneciu „Gradul real de suportabilitate îl vom putea cunoaște după primul an”

La Măneciu, potrivit primarului Florin Auraș Dragomir, momentan nu sunt probleme majore legate de colectarea taxelor și impozitelor locale.

„Gradul real de suportabilitate îl vom putea cunoaște după primul an în care vor fi mărite taxele și impozite.

- Publicitate -

La această oră nu avem cazuri care să nu fie rezolvabile”, susține Florin Auraș Dragomir, primarul comunei Măneciu.

Localități mai sărace, investiții mai puține

Mulți primari susțin că separat de majorarea taxelor și impozitelor locale, anul viitor se estimează o diminuare a cotelor defalcate din impozitul pe venitul global (IVG).

Diminuarea cotelor din IVG în 2026, care reprezintă principala sursă de venit pentru localitățile mici, ar avea ca prim efect diminuarea investițiilor locale.

- Publicitate -

În plus, dacă singura formă de finanțare a localităților vor rămâne doar taxele și impozite, autoritățile locale nu vor mai avea niciun fel de predictibilitate cu privire la investițiile din bugetul local.