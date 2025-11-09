Cine poate fi membru CA la TCE. Profil de candidat

Aflată într-o situație nu tocmai confortabilă, la TCE Ploiești va demara procedura de selecție a candidaților pentru cele cinci posturi de membru în Consiliul de Administrație. Aleșii locali ploieșteni au aprobat planul de selecție. Postarea anunțului de recrutare are ca termen 14.11.2025, iar, ulterior, în termen de 30 de zile, trebuie să aibă loc depunerea candidaturilor.

Aleșii locali ploieșteni au mandatat, cu majoritate de voturi, reprezentanții Consiliului Local în AGA să aprobe, până la data de 11 noiembrie, componenta integrală a planului de selecție.

Hotărârea AGA va fi comunicată, ulterior, Comisiei de selecție și nominalizare care a fost deja costituită, în baza hotărârii Consiliului Local Ploiești aprobate în data de 30 iunie 2025.

Cine poate fi membru CA la TCE

În planul de selecție aprobat se regăsește și profilul candidaților și al CA-ului de la TCE Ploiești.

Astfel, documentul prevede că cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, de contabilitate, de audit financiar de cel puțin 7 ani.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult două mandate de administrator și/ sau de mebru în Consiliul de supraveghere în societăți sau întreprinderi plublice al căror sediu se află pe teritoriul României

Profil de candidat

Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice, economice sau în domeniul de activitate al societății

Experiență generală de minimum 7 ani

Experiență în administrarea sau managementul de societăți publice sau private de minimum 2 ani

Stare de sănătate bună

Fără înscrisuri în cazierul fiscal sau judiciar

Opțional pentru unul dintre membrii CA – certidicări în domeniului auditului financiar (CAFR sau alte calificări de auditor financiar recunoscute de autoritatea competentă din România)

Situație dificilă la TCE Ploiești

TCE Ploiești nu traversează o situație prea bună. La finele lunii octombrie, din cauza datoriilor la ANAF, societatea a fost notificată că va începe executarea silită. (Detalii AICI).

O săptămâna mai târziu, TCE a avut conturile blocate. (Detalii AICI). Conturile au fost deblocate în această săptămână, iar pentru o parte din datorie s-a reușit eșalonarea.

Dacă momentan, situația a fost rezolvată parțial, rămân în continuare problematice plata datoriilor către ANAF. (Detalii AICI)