Comercianții de pe bulevard, amendați de ANPC. Reacția lui Polițeanu

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor  Prahova a amendat, la finele lunii august, comercianții de pe Bulevardul Independenței. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a avut o primă reacție, ironică, cu privire la verificările care au loc în ultima vreme. „Eu mă bucur că s-au activat și au ieșit din adormirea de 10 – 20 de ani”, a susținut Polițeanu.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova a desfășurat, la finele lunii august, o acțiune de verificare a operatorilor economici care și-au desfășurat activitatea, provizoriu, pe Bulevardul Independenței din Ploiești, în cadrul „Republica de sub Castani”.

Totul ar fi plecat de la o petiție prin care erau semnalate mai multe aspecte, potrivit ANPC.

„Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii C.J.P.C Prahova au aplicat sancțiuni contravenționale, sesizând totodată și organele competente pentru continuarea verificărilor”, a precizat CJPC Prahova, pe lista neconformităților fiind lipsa unor procese-verbale de branșare și a unor convenții de folosință temporară a terenului.

Accident cu o victimă pe Șoseaua Vestului din Ploiești

Un accident rutier în urma căruia a rezultat o victimă a avut loc pe Șoseaua Vestului din Ploiești, luni în jurul prânzului. Potrivit martorilor la...
Primarul Ploieștiului: „Mă bucur că am activat instituțiile statului”

Invitat la emisiunea live de la Republik Fest, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a vorbit despre evenimentele culturale, dar și despre controalele ANPC.

„Un pic ironic, un pic pe bune… Eu mă bucur că am activat acest oraș. Am activat în primul rând comunitatea. Am văzut poate 200.000 – 300.000 de oameni de-a lungul celor circa 4 – 5 luni de la evenimentele de pe bulevard.

Am activat partidele politice. Am activat instituțiile statului. Instituțiile statului, despre care nu auzeai absolut nimic. Am activat DSP, am activat ANPC-ul… Am activat Garda de Mediu și multe alte instituții care au venit toate în control.

Au venit în control și cei de la ANPC. Eu mă bucur că s-au activat și au ieșit din adormirea de 10 – 20 de ani. Deci, felicitări! Vă mulțumesc!”, a spus ironic Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

