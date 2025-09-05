Primăria Ploiești va eșalona datoriile la Termo în valoare de peste 31,2 milioane de lei. Aleșii locali au aprobat, vineri, proiectul de hotărâre. Prima rată ar urma să fie plătită la finele lunii septembrie.
Consiliul Local Ploiești a aprobat, vineri, eșalonarea datoriilor către Termo Ploiești, operatorul care furnizează agentul termic în municipiu.
Proiectul de hotărâre care s-a aflat pe ordinea suplimentară a ședinței Consiliului Local Ploiești a vizat plata datoriei către Termo în patru rate lunare, începând cu data de 25 septembrie.
Valoarea datoriilor se ridică la peste 31,2 milioane de lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către Termo Ploiești în baza contractului de alimentare cu energie termică.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
Intr-o relatie normala , intre doi parteneri , in care unul ii acorda un credit celuilat , repetarea a la longue a reesalonarii duce la solicitarea excutarii silite a debitorului , fie prin insolventa (o gaselnita de a scapa de obligatii), fie prin faliment. Daca eventual creditorul este statul prin ANAF , conform noilor masuri de „echilibrare bugetara” , nu exista reesalonari ale debitelor.
In cazul de fata , este posibila reesalonarea pana la calendele grecesti , ca doar mana stanga (Termo aka Consiliul Municipal) n-o sa preseze mana dreapta (Primaria, ca ordonator al platilor). Cine plateste „meniul” la bairam ? putin inteligentii de ploiesteni , care accepta asa ceva.