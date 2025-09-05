Primăria Ploiești va eșalona datoriile la Termo în valoare de peste 31,2 milioane de lei. Aleșii locali au aprobat, vineri, proiectul de hotărâre. Prima rată ar urma să fie plătită la finele lunii septembrie.

- Publicitate -

Consiliul Local Ploiești a aprobat, vineri, eșalonarea datoriilor către Termo Ploiești, operatorul care furnizează agentul termic în municipiu.

Proiectul de hotărâre care s-a aflat pe ordinea suplimentară a ședinței Consiliului Local Ploiești a vizat plata datoriei către Termo în patru rate lunare, începând cu data de 25 septembrie.

Valoarea datoriilor se ridică la peste 31,2 milioane de lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către Termo Ploiești în baza contractului de alimentare cu energie termică.

Eveniment Protest la liceul din Filipeștii de Pădure Protestul care a avut loc la Colegiul Național Regina Maria din Ploiești s-a repetat, ieri, la Liceul Teoretic din Filipeștii de Pădure. Motivul este...

- Publicitate -

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.