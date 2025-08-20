- Publicitate -
Investiție de 136,9 milioane lei pentru apă și canalizare în Aluniș și Bertea

Miercuri, 20 august, în comuna Aluniș, a avut loc semnarea contractului PH-CL-04 – „Execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare în Aluniș și Bertea”.

La eveniment au participat Virgiliu Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Bîgiu, primarul comunei Aluniș, Aurelian Boghici, primarul comunei Bertea, Andrei Bontic, directorul general al Hidro Prahova S.A., precum și Alina Mariana Stan, reprezentant al asocierii de constructori SC Dimex 2000 Company SRL – SC Port Trans SRL.

Contractul, în valoare de 136,9 milioane lei și cu o durată de implementare de 24 de luni, prevede extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, construirea de stații de pompare și realizarea racordurilor menajere, investiție de care vor beneficia direct peste 4.000 de locuitori din Aluniș și Bertea.

„Ne-am dorit ca toți – Consiliul Județean, primăriile, Hidro Prahova și constructorul – să ne asumăm un termen clar: în maximum 24 de luni, locuitorii vor beneficia de aceste utilități. Vă asigur că așa va fi”, a declarat Virgiliu Daniel Nanu. Acesta a adăugat: „Până la sfârșitul lunii septembrie vreau ca toate celelalte contracte din cadrul proiectului să fie atribuite. Toate investițiile trebuie implementate sută la sută, indiferent de sursa finanțării.”

Contractul de la Aluniș și Bertea se înscrie în Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, cu o valoare totală de peste 3,4 miliarde lei, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul, derulat de Hidro Prahova S.A. prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027, se desfășoară în 42 de localități și are ca obiectiv extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate.

Până la finalul anului 2029, investiția va aduce beneficii majore pentru județ: aproape 92.000 de persoane vor beneficia de o alimentare îmbunătățită cu apă potabilă, iar peste 65.000 de locuitori vor avea acces la servicii moderne de tratare a apelor uzate.

