Posturile vacante vor fi blocate în primării

Posturile vacante nu vor mai putea fi scoase la concurs. Cel puțin asta prevede o ordonanță de urgență, aflată în dezbatere publică. Propunerea vizează suspendarea angajărilor din fonduri publice. Există, însă, o excepție.

Proiectul ordonanței de urgență prevede că sunt suspendate posturile vacante în administrații și instituții publice până la data de 31 decembrie 2026.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2026 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice”, se precizează în ordonanța de urgență aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii.

Prevederea, potrivit proiectului, nu se aplică posturilor unice vacante. În plus, concursurile aflate în curs de desfășurare pentru care s-a afișat rezultatul verificărilor eligibilității candidaților/selecției dosarelor candidaților anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se finalizează în condițiile reglementate în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

Ce se întâmplă cu detașările funcționarilor publici

Procedurile de transfer aflate în curs de desfășurare vor fi finalizate, potrivit propunerii aflate în dezbatere.

Atenție, însă! În termen de 10 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență conducătorii autorităților și instituțiilor publice au obligația de a dispune, în condițiile legii, prin act administrativ, încetarea detașării funcționarilor publici.

„Conducătorii autorităților și instituțiilor publice în care se află detașați funcționari publici au obligația de a decide dacă funcționarii publici în cauză își pot continua activitatea în autoritatea sau instituția publică respectivă și dispun, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interes de serviciu al acestora pe funcțiile publice vacante pe care au fost detașați anterior, cu încadrarea în termenul de 30 de zile”, mai prevede actul normativ.

Astfel, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, conducătorii autorităților și instituțiilor publice trebuie să stabilească funcțiile publice vacante pentru care este prioritară încadrarea și dispun, după caz, demersurile legale pentru ocuparea acestora, prin transfer în interes de serviciu, cu funcționari publici care îndeplinesc condițiile de ocupare.