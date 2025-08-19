Cât au costat evenimentele de la Republica de sub castani

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat astăzi cât au costat, până acum, evenimentele organizate sub egida Republica de sub castani.

”Republica de sub castani a costat până acum, în 15 weekend-uri, circa 1.300.000 de lei. La finalul week-end-ului 21, estimăm banii investiți la 1.400.000 de lei” a transmis Polițeanu.

Acesta a precizat că veniturile directe ale Primăriei și SGU vor fi de circa 250.000 de lei. Banii au intrat în conturi sub forma unor contracte cu producători de bere și sucuri, închirieri de spații, taxe de autorizații de funcționare etc.

”Banii care au intrat în economia locală sunt între 5.000.000 și 10.000.000 de lei (o estimare conservatoare între 25 și 50 de lei cheltuiți de persoană participantă). Pe Bulevard sunt prezente 20 de firme cu 45 de lucrători la fața locului. Doua dintre aceste firme sunt start-up-uri” a explicat edilul.

Polițeanu le-a transmis contestarilor evenimentelor de pe bulevardul castanilor că bugetul alocat reprezintă 0.82% din suma plătită în 2025, până acum, ca subvenție/datorii pentru termoficare.

El a comparat calitatea Republicii de sub castani cu evenimentul anului 2023, organizat de fosta conducere a Primăriei Ploiești. Acesta a constat în prepararea celei mai mari șaorme din țară. ”Atât s-a putut, asta a fost viziunea. Fără comentarii” a menționat Polițeanu.