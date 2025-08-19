Chioșcuri ilegale, ridicate la Ploiești. Unde intervin angajații SGU

Acțiunea de desființare a chioșcurilor amplasate ilegal pe domeniul public continuă la Ploiești.

- Publicitate -

Primăria Ploiești a anunțat că are loc o nouă acțiune de ridicare a chioșcurilor ilegale din Ploiești. Acțiunile au avut loc pe strada Democrației, Șoseaua Vestului și Bulevardul București.

„În aceste zone au fost desființate încă 3 chioșcuri. Menționăm că mai există chioșcuri asupra cărora nu se poate interveni momentan, din cauza unor litigii aflate în derulare”, a anunțat Primăria Ploiești.

Alte cinci chioșcuri, aflate în Colonia Teleajen, vor fi ridicate de pe domeniul public din Ploiești. Potrivit Primăriei Ploiești, în funcție de logistica disponibilă și programul utilajelor, se estimează că cel puțin 3 dintre acestea pot fi desfințate în cursul acestei săptămâni.

Educație Referendum pentru boicotarea începutului de an școlar Sindicatele din învățământ au declanșat, luni, o procedură de referendum prin care angajații din școli sunt chemați să decidă dacă vor boicota sau nu...

- Publicitate -

La Ploiești a fost adoptat, în 2022, un regulament prin care a fost stabilit un nou model de chioșcuri la nivelul municipiului. Termenul de conformare a expirat anul trecut.

De menționat este faptul că la Ploiești este aprobat inclusiv un regulament privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești. (Detalii AICI)