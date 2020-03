Peste 300 de persoane în șomaj tehnic la SGU Ploiești

Reducerea activității la SC Servicii Gospodărie Urbană, pentru limitarea răspândirii coronavirusului, dar și ca urmare a măsurilor impuse ca urmare a stării de urgență, a avut ca prim efect trimiterea în șomaj tehnic a peste 300 de angajați. Decizia a intrat în vigoare începând de luni, 23 martie.

Măsura de reducere a activității de la SGU și implicit desfășurarea serviciilor prestate cu personal redus a fost luată de săptămâna trecută, de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al municipiului Ploiești.

Citește și: SGU Ploiești, obligat să-și reducă activitatea. Mai mulți angajați ar putea fi trimiși în șomaj tehnic

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

La acea dată s-a menționat clar în hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență că, pe perioada stării de urgență, se mențin decât o parte dintre activități, respectiv cele din cimitire, asigurarea unor echipe de intervenție la nivelul Serviciului tehnic și asigurarea serviciului de pază pentru spațiile SGU, precum și o serie de intervenții pe zona de spații verzi.

Ulterior, măsurile prin care a fost restricționat accesul în locurile de joacă, dar și în parcuri, au limitat și mai mult aria serviciilor derulate de SGU Ploiești.

„Începând cu data de astăzi, 23 martie, am dus la îndeplinire hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Ploiești privind reducerea activității și reorganizarea la nivelul societății. Tot cu data de astă au fost emise dispoziții pentru intrarea în șomaj tehnic a peste 300 de angajați SGU. Activitatea societății a fost restrânsă. Au fost menținute activități în zona cimitirelor, pentru pază și pentru spații verzi, cu mențiunea că numărul persoanelor de intervenție a fost diminuat. Avem o echipă pentru intervenții, o echipă pentru tăieri arbori, având în vedere condițiile meteo și încercăm să păstrăm și coloana auto pentru a sprijini activitatea derulată la nivelul municipiului Ploiești cu privire la spălarea străzilor. Am propus să derulăm și noi această activitate cu ajutorul autocisternelor aflate în dotare. În plus, am intervenit pentru delimitarea zonelor de acces în zona spitalelor”, a precizat Alin Dănilă, directorul SGU Ploiești.

Societatea SGU Ploiești avea, până astăzi, un număr de aproximativ 580 de angajați.