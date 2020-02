Litigii între Primăria Ploiești și Mecca Plast. Situație complicată cu terenurile municipalității

Povestea legată de terenurile municipalității a început în urmă cu foarte mult timp, prin anii 2001. La acea dată SC Mecca Plast Service SA a încheiat cu Primăria Ploiești două contracte de asociere și un contract de colaborare. Doi ani mai târziu, prin votul aleșilor locali, fix aceleași terenuri au făcut obiectul unui contract de închiriere. Mai nou însă, subiectul legat de terenuri se dispută în instanță, după ce contractul de închiriere a expirat. Încercarea municipalității de a evacua societatea a rămas fără sorți de izbândă, iar la polul opus SC Mecca Plast Service SA și-ar dori prelungirea contractului.

Istoria legată de terenurile municipalității date spre închiriere către Mecca Plast începe în urmă cu aproape două decenii.

Prin 2001, Consiliul Local Ploiești a aprobat o serie de hotărâri prin care se asocia cu Mecca Plast Service SA pentru realizarea „unor lucrări de interes comun”.

Primul teren care a făcut obiectul asocierii viza o colaborare între Consiliul Local și S.C. Mecca Plast Service S.A, privind amplasarea și exploatarea în comun a unui “Atelier mecanic cu instalație monobloc tip SKID de alimentare cu G.P.L. pentru autovehicule” pe un teren în suprafață de 592,00 mp aparținând domeniului privat al municipiului Ploiești, situat pe strada Apelor nr.2.

Durata colaborării era de 25 de ani, iar obligația S.C. Mecca Plast Service S.A era să achite către bugetul local 0,5% din vânzări pe durata contractului de colaborare.

În același an, S.C. Mecca Plast Service S.A urma să încheie un al doilea contract de colaborare cu Consiliul Local Ploiești, de data aceasta având ca obiect amenajarea, întreținerea și exploatarea unui teren în suprafață de 1968 mp care urma să aibă destinația de parcare.

Doi ani mai târziu, în 2003, colaborarea dintre Primăria Ploiești și S.C. Mecca Plast Service S.A se „transformă”. Onor Consiliul Local Ploiești a aprobat ca terenurile municipalității să fie închiriate direct societății, cu obligația ca aceasta să achite, lunar, o chirie.

„Aprobă transformarea contractelor de asociere nr. 36579/1995, 41160/2001 și a contractului de colaborare nr. 304778/2001 încheiate cu S.C. Mecca Plast Service S.A., cu sediul în str. Apelor nr. 2, într-un contract de închiriere”, se arată în hotărârea de Consiliu Local, contract care a fost prelungit, ulterior, prin act adițional.

Cum termenul de valabilitate a contractului a expirat încă de acum câțiva ani, municipalitatea a încercat să scoată la capăt povestea încâlcită a terenurilor pe care nu le mai putea administra, deși nu mai exista în vigoare niciun contract de închiriere.

Așa au apărut pe rolul instanței mai multe procese. După o încercare nereușită de evacuare, municipalitatea a dat în judecată societatea pentru a obține sumele aferente contravalorii lipsei de folosință pentru teren.

Procesul s-a judecat la Tribunalul Prahova, decizia fiind atacată la Curtea de Apel Ploiești, atât de Primăria Ploiești, cât și de societatea Mecca Plast. Următorul termen este în luna martie a acestui an.

„Noi am făcut cerere către Primăria Ploiești în vederea prelungirii contractului și chiar am cerut să ne factureze astfel încât să putem să plătim chirie, însă nu ni s-a răspuns nici după 90 de zile. Pe fond este vorba despre neasumare și neglijență din partea Primăriei sau nu știu ce să zic, având în vedere că nu s-a mai avut în vedere aducerea la zi a contractului. Noi chiar am predat o parcelă către Primărie care făcea obiectul contractului. Până acum două luni nu a existat nicio o formă de discuție. Eu mi-am exprimat intenția de a continua activitatea. Acum aștept rezolvare în instanță”, a precizat Sorin Chivu, de la care încă mai așteptăm un răspuns cu privire la stația de alimentare cu G.P.L. pentru autovehicule, care mai nou este administrată de o altă societate.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere și din partea Primăriei Ploiești cu privire la situația terenurilor pentru care nu mai există contract de închiriere, dar în continuare sunt utilizate de Mecca Plast Service S.A.

