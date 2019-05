Mitică Apostol, un cartier ploieștean ”prea ca la țară”

”Se poate să devenim sat, arondat vreunei comune de lângă Ploiești și să scăpăm de mincinoșii ăștia?” - este întrebarea pe care și-o pun acum mai mulți locuitori ai cartierului Mitică Apostol.

Întrebarea este una firească, pentru că drumuri ca ale lor nu sunt de găsit nici în mediul rural, ”prea ca la țară” rămânând doar de domeniul folclorului și glumelor nesărate. În apropiere de cartierul Mitică Apostol se află cele mai bogate comune din Prahova. Toate au străzile asfaltate, canalizare, rigole, cam tot ce trebuie pentru o așezare civilizată. Este de înțeles de ce ploieștenii din Mitică Apostol ar vrea să nu mai fie... orășeni, ci săteni civilizați.

Nu a existat administrație publică locală ploieșteană, care să nu-i mintă pe acești oameni. Toate campaniile au avut o promisiune comună: ”vă asfaltăm străzile, dacă ne votați!” Iar oamenii i-au votat. Ce puteau să facă?

PSD, PNȚCD,PDL, iar PSD, acum PNL, ”cum veniră se făcură toți o apă și-un pământ!” Mă rog, nu ei s-au făcut așa, ci străzile pe care l-au folosit drept momeală pentru agățarea de voturi. Mai mult decât atât, unii dintre edili au avut tupeul să care câte un utilaj, alături de care să se pozeze, postând apoi pe facebook: ”am promis, am făcut!”. Perfect așa. Mai este un an până la campania pentru locale și am mari îndoieli că vor fi în stare să facă ce nu au făcut în ultimii 30.