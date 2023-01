Deasupra plafonului de nori: Weekend mohorât în Ploiești VS prima zăpadă din Munții Ciucaș

Multe persoane sunt tentate să creadă că vremea mohorâtă de la câmpie aduce pe munte, de fiecare dată, fenomene extreme, viscol sau ploi. Nimic mai fals, însă acest lucru nu are valoarea unui adevăr absolut. Tocmai din acest motiv vreau să împărtășesc cu voi imaginile pe care le-am surprins sâmbătă într-o drumeție pe care am început-o la aproximativ 60 de kilometri la Ploiești, în zona Cheia.

Traseu:

Fabrica de apă – Cabana Ciucaș

Cabana Ciucaș – Vârful Ciucaș

Vârful Ciucaș – Șaua Tigăilor

Șaua Tigăilor – Cabana Ciucaș

Cabana Ciucaș – Fabrica de apă.

NOTĂ:

Acest articol reflectă experiența autorului și nu încurajează aventurarea pe munte fără echipament adecvat, în condiții meteorologice instabile și fără o pregătire adecvată.

După un drum cu mașina pe DN 1A, din Ploiești, care a durat puțin peste o oră am ajuns în zona fabricii de apă Keia, locul de întâlnire cu tovarășul de drum.

De aici am urmat marcajul turistic spre cabana Ciucaș, cu gândul că vremea mohorâtă pe care am lăsat-o acasă și de care am avut parte pe întreg drumul cu mașina nu îmi va strica starea de spirit și nici așteptările pe care le aveam pentru ziua de sâmbătă, zi începută destul de devreme.

Dificultatea traseului este una ușoară-medie, în funcție de condiția fizică a fiecăruia. Noi în mai puțin de două ore am ajuns la Cabana Ciucaș de unde, după o scurtă pauză am plecat spre vârf, urmând traseul cu bandă roșie.

În scurt timp, după plecarea de la cabana, ceața s-a ridicat, iar muntele ni s-a arătat în toată splendoarea: cerul de un albastru marin ne-a hipnotizat, iar pașii ni se opreau din ce în ce mai des ca să admirăm marea alpină care se lăsă peste văile din jurul nostru.

Iarna a fost generoasă la altitudini mai mari de 1500 de metri, stratul de zăpadă fiind gros și bătătorit de sutele de turiști care au mers înaintea noastră pe același drum să admire din vârful Ciucaș (1954 m) văile întinse, masivul Bucegi, Piatra Mare, masivul Postăvaru, dar și Piatra Craiului.

La întoarcere am optat pentru traseul marcat cu cruce roșie, prin Șaua Tigăilor, o zonă mai spectaculoasă pe timp de iarnă decât vara.

Vezi mai jos imaginile pe care le-am surprins în tura de o zi în Munții Ciucaș, deasupra plafonului de nori: