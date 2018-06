Posturi vacante în primării, spitale și alte instituții publice din Prahova

În Prahova au fost scoase la concurs mai multe posturi vacante, în mai multe instituții publice, inclusiv la primării, dar și în spitale, precum și la Consiliul Județean Prahova, la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, dar și la Liceul de Transporturi din Ploiești.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier juridic II/S – Centrul pentru intervenţie, consiliere şi sprijin pentru copilul aflat în situaţie de risc. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 iulie 2018, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 23 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă, iar pe 25 iulie 2018, are loc proba interviu.

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de muzeograf, studii superioare de lungă durată – gradul profesional I la Muzeul „Foişor – Conacul Bellu”, Urlaţi. Termenul limită de depunere a dosarelor nu a fost specificat în Monitorul Oficial. Conform calendarului de examen pe 23 iulie 2018, ora 09.00, are loc proba scrisă, iar pe 23 iulie 2018, ora 13.00, are loc proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante de îngrijitor curăţenie (3 posturi) în cadrul Compartimentul Chirurgie Generală, Compartimentul OG, Compartimentul R.M.E.E. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 iulie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor; 19 iulie 2018, ora 09:00: proba scrisă, iar data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Unitatea de învăţământ, Liceul Tehnologic de Transporturi, cu sediul în Ploieşti, str. Văleni nr. 144G, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor – personal nedidactic, pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 iulie 2018, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor, iar pe 18 iulie 2018, ora 08.30 – proba scrisă, practică și interviu.

Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, temporar vacante, după cum urmează: un post de asistent medical, cu studii P.L. – Secţia I psihiatrie adulţi, precum și un post de asistent medical, cu studii P.L. – Secţia a II a psihiatrie adulţi. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 03 iulie 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 11 iulie 2018, ora 10.00: proba practică, iar pe 27 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Primăria Comunei Berceni, Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Sistematizare şi Peisagistică. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă, iar data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Primăria Comunei Colceag, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmeză: expert facilitator comunitar și consilier juridic. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă, iar pe 20 iulie 2018, ora 10:00, are loc proba interviu.

U.M. 0756, Ploieşti, scoate la examen/concurs, în vederea încadrării din sursă externă, 1 (un) post de personal contractual, specialitatea administrator imobile, absolvent de minimum studii liceale cu diplomă de bacalaureat, fără vechime în specialitatea studiilor. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 09 iulie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 03 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă, iar pe 07 septembrie 2018, ora 10.00, are loc proba interviu.

Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare, cu sediul in Ploieşti, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante la Centrul de zi pentru copii preşcolari – educator specializat -1 post. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 06 iulie 2018, orele 09.00 – 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 17 iulie 2018, ora 09.30: proba scrisă, iar pe 19 iulie 2018, ora 09.30, are loc proba interviu.

Spitalul General C.F. Ploieşti, Județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: un post infirmieră- Secţia Medicină Internă II, studii generale, curs infirmieră, vechime minim 1 an, un post îngrijitoare-Secția Medicină Internă II, studii generale, vechime minimum 1 an.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 06 iulie 2018, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor, 18 iulie 2018, ora 09:00: proba practică, iar pe 18 iulie 2018, ora 12:00, are loc proba interviu. Tot Spitalul General C.F. Ploieşti, Județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical generalist pentru Secţia Medicină Internă II. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 06 iulie 2018, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor, 16 iulie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 19 iulie 2018, ora 09:00: proba practică, iar pe 20 iulie 2018, ora 09:00, are loc proba interviu.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează: la Compartiment financiar – contabil – economist – studii superioare, gradul IA, iar la la Serviciul Resurse Umane, Administrativ, Arhivă şi Pază – recuziter – studii medii, treapta I.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 iulie 2018, ora 10.00, proba scrisă; 20 iulie 2018, ora 10.00, proba interviu.

Clubul Copiilor din Municipiul Câmpina, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de administrator financiar cu 0,25 normă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă, 17 iulie 2018, ora 14:00: proba practică, iar pe 19 iulie 2018, ora 10:00, are loc proba interviu.

Consiliul Judeţean Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică – Serviciul Juridic Contencios. Concursul este organizat conform calendarului următor: 11 iulie 2018, ora 16:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 30 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă, iar pe 02 august 2018, ora 10:00, are loc proba interviu.