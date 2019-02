BAC 2019 pentru olimpici, la Ploiești. Calendarul de examen

Sesiunea specială de Bacalaureat are loc, în luna mai, la Ploiești, la fel ca anul trecut, au anunțat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

„Absolvenții de liceu care fac parte din loturile olimpice vor susține sesiunea specială de Bacalaureat la Ploiești. Momentan nu s-a stabilit încă unitatea de învățământ. Anul trecut, sesiunea specială a avut loc la Colegiul Național Mihai Viteazul și este posibil ca și anul acesta să aibă loc tot aici”, a precizat pentru Observatorulph.ro Aurel Graur, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean Școlar Prahova.

Calendarul de examen a fost stabilit în perioada 16 mai – 5 iunie 2019. În primele două zile va avea loc înscrierea candidaților, iar în perioada 20 - 21 mai are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A. Pe 22 mai este proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C, iar în perioada 23 - 24 mai 2019 are loc evaluarea competențelor digitale - proba D.

Prima probă scrisă - la Limba și literatura română - proba E)a) este programată pe 27 mai. Proba obligatorie a profilului - proba E) C) este programată pe 28 mai, iar pe 29 mai este programată proba la alegere a profilului și specializării.

Afișarea rezultatelor este programată pe 31 mai, până la ora 12.00, iar depunerea contestațiilor este programată în aceeași zi, între orele 12.00 - 14.00, iar în perioada 31 mai - 5 iunie va avea loc soluționarea contestațiilor și afșarea rezultatelor finale.

