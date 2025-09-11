Măsuri de austeritate la clubul sportiv al CJ Prahova

Ionuț Urzeală, directorul Clubului Sportiv al Consiliului Județean Prahova, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru primele șase luni de mandat.

Acesta a declarat că a fost nevoit să reducă cheltuielile cu salariile, motiv pentru care clubul nu a mai înscris echipa de handbal senioare în Liga Florilor, chiar dacă promovase.

”A fost o perioadă în care am pus ordine, am reașezat lucrurile și am încercat să redăm clubului stabilitate și direcție. Nu a fost simplu – am luat decizii grele, am trecut prin momente delicate – dar toate cu un singur scop: să păstrăm tradiția vie și să pregătim terenul pentru viitor” a declarat Urzeală.

El a anunțat că va schimba denumirea clubului din Clubul Sportiv Județean Prahova în alPHa Prahova.

”Omul alPHa înseamnă autodepășire, reziliență, curaj, disciplină și spirit de echipă. Este cel care știe că succesul nu vine doar din talent, ci din muncă și consecvență. Este cel care se ridică atunci când e greu și care înțelege că nu poate reuși singur, ci doar împreună.

De aceea, noua noastră strategie pornește din școli, continuă cu parteneriate reale cu cluburile locale și ajunge până la echipe de seniori cu identitate prahoveană. În paralel, lansăm un program unic de educație prin sport, prin care vrem să formăm nu doar sportivi mai buni, ci și caractere puternice” a mai spus Urzeală.

Întrebat ce salariu are în calitate de director al clubului, Ionuț Urzeală a declarat că acesta este public – 8300 de lei.

