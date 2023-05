Patru jucătoare din România vor participa la Roland Garros 2023

România va fi reprezentată în acest an de patru jucătoare la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam ce se va disputa între 28 mai și 11 iunie. În absența Simonei Halep, suspendată în continuare pentru dopaj, România le va avea pe tabloul principal pe Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Patricia Țig.

Fără Simona Halep, campioană la ediția din 2018 și finalistă de alte două ori la Roland Garros, așteptările cele mai mari sunt de la Irina Begu și Sorana Cîrstea. Ambele se simt bine pe zgură și au avut rezultate notabile pe această suprafață, inclusiv la Roland Garros.

Irina Begu vine după un sfert de finală în turneul de la Madrid, iar la Roland Garros cel mai departe a ajuns în optimile de finală. A fost de două ori în această fază a competiției, în 2016 și 2022. De trei ori a mai fost eliminată în turul 3, de trei ori în turul 2 și de alte trei ori în runda inaugurală. În total, Irina are 15 victorii și 11 înfrângeri pe tabloul principal de la Roland Garros. Procentajul victoriilor este de 58%, cel mai mare dintre toate turneele de Grand Slam. La Australian Open are 43%, la Wimbledon are 44%, iar la US Open are 27%.

Sorana Cîrstea e în mare formă în 2023

Sorana Cîrstea este și ea în plină ascensiune, iar rezultatele din acest an vorbesc de la sine. A ajuns în sferturile de finală la Indian Wells, în semifinale la Miami, iar recent a câștigat turneul pe zgură de la Reus. În plus, Roland Garros este turneul de Grand Slam la care a obținut cea mai bună performanță a carierei, sfertul de finală din 2009. Sportiva noastră mai are o prezență în optimile de finală, în 2021, în timp ce anul trecut a pierdut în turul secund. În total, Sorana are 17 victorii pe tabloul principal de la Roland Garros și 14 înfrângeri. Procentajul victoriilor este de 55%, peste cel de la Australian Open (52%), Wimbledon (48%) și US Open (50%).

Ana Bogdan, în schimb, nu traversează cel mai bun moment al carierei, dar la Roland Garros a ajuns în turul 3 la ediția din 2021. Anul trecut a fost eliminată în runda inaugurală, iar sportiva noastră mai are și două eliminări în turul 2. În total, Ana a obținut 3 victorii pe tabloul principal la Roland Garros și a suferit cinci înfrângeri. Procentajul victoriilor este de 38%, mai mare fiind doar la US Open, unde este de 44%.

Patricia Țig joacă la Roland Garros pe baza clasamentului protejat. Rămâne de văzut însă dacă va fi prezentă pe teren, în condițiile în care de la Madrid și Roma s-a retras în ultimul moment. Ea are o prezență în turul 3 la Roland Garros în 2020 și două eliminări în turul 1, în 2017 și 2021. La ediția de anul trecut a absentat.

Iga Swiatek e principala favorită la câștigarea Roland Garros

Poloneza Iga Swiatek este principala favorită la câștigarea Roland Garros conform cotelor la pariuri sportive. Învingătoare de două ori la Openul Franței, poloneza are doar cota 1.70 să își treacă în palmares al treilea trofeu din palmares. Ea este urmată de Aryna Sabalenka, bielorusa având cota 8.00. Ons Jabeur are cota 15.00, în timp ce Barbora Krejcikova are cota 17.00, la fel ca Elena Rybakina. Paula Badosa și Coco Gauff au cota 18.00, iar Jessica Pegula are cota 20.00. Bookmakerii îi acordă Soranei Cîrstea cota 80.00 să câștige Roland Garros.

Iga Swiatek domină tenisul feminin autoritar de mai bine de un an și conduce și în clasamentul WTA la mare distanță față de Aryna Sabalenka, jucătoare care recent a reușit să o învingă în finala turneului de la Madrid. De altfel, rezultatele lui Swiatek sunt în ușoară scădere față de anul 2022. În 2023, poloneza a fost eliminată în optimile de finală de la Australian Open, a pierdut finalele de la Dubai și Madrid, iar la Indian Wells a fost eliminată în semifinale.

În schimb, Aryna Sabalenka nu are amintiri prea plăcute de la Roland Garros, turneu la care nu a trecut niciodată de turul 3. Victoria de la Australian Open 2023 i-a dat însă multă încredere bielorusei, iar în turneul de la Madrid a arătat că poate juca bine și pe zgură la un nivel ridicat.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

