Petrolul – Sepsi OSK Sf. Gheorghe: 1 – 3, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești

Faza grupelor Cupei României Betano, în nouă formulă de desfășurare a competiției inaugurată cu ocazia stagiunii 2022-2023, a debutat, joi, pentru Petrolul Ploiești, care a avut ca adversară pe Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Chiar dacă au dominat jocul, lupii nu au reușit să obțină o victorie.

Partida Petrolul Ploiești – Sepsi OSK Sf. Gheorghe a debutat, joi, de la ora 18.15, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Chiar dacă au dominat jocul, lupii nu au reușit să obțină o victorie.

Una dintre cele mai mari ocazii ale Petrolului a fost chiar în min. 2. În minutul 15, Sepsi a avut o ocazie, dar Rondon a șutat pe lângă poartă. La nici un minut, Petrolul a avut din nou o ocazie, care nu s-a finalizat. O altă ocazie pentru Petrolul a fost în minutul 42, când Bratu șutează din lovitură liberă, însă portarul reține.

Petrolul deschide scorul în cea de-a doua repriză (minutul 48), prin Grozav, cu un șut din colțul lung din marginea careului. Scorul pe tabelă s-a schimbat trei minute mai târziu, când Sepsi reușește, prin Rondon, să marcheze din colțul scurt.

Petrolul are o nouă ocazie în minutul 57. Dumitriu șutează din afara careului, dar portarul scoate de sub transversală. Trei minute mai târziu, Petrolul are o nouă ocazie. Grozav reia cu capul, însă mingea trece pe lângă poartă.

Sepsi înscrie un nou gol în minutul 63, după o centrare din corner, Ninaj înscriind cu o lovitură de cap. Petrolul are o nouă ocazie în minutul 68, când Jair șutează din afara careului, dar pe lângă poartă.

În minutul 83, Petrolul are o nouă ocazie, însă portarul respinge. Lupii galbeni forțează. Budescu are o acțiune pe cont propriu, însă Sepsi respinge. Șepși înscrie cel de-al treilea gol în minutul 88, prin Safranko, scorul final fiind 1 – 3.

Petrolul și Sepsi s-au duelat, în campionat, tot la Ploiești, atunci când meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1, acela fiind și primul punct realizat de către trupa lui Nicolae Constantin la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

Meciul dintre FC Petrolul și Sepsi OSK Sf. Gheorghe s-a jucat în cadrul Grupei A a Cupei României Betano, din care mai fac parte FC Voluntari, U Craiova 1948, Unirea Slobozia și Dinamo București. Conform regulamentului competiției, fiecare echipa va disputa doar trei meciuri, Petrolul având de jucat, pe lângă Sepsi, cu Unirea Slobozia (deplasare) și U Craiova 1948 (acasă). Primele două clasate din această grupă vor accede în faza sferturilor de finală ale competiției, a anunțat, miercuri, FC Petrolul.