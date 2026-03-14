Cine beneficiază de reducerea vârstei de pensionare în România

Vârsta de pensionare poate fi mai mică pentru anumite categorii de români. Legea permite reducerea acesteia în mai multe situații.

Potrivit Casei Naționale de Pensii, pensia pentru limită de vârstă se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare și după realizarea stagiului minim de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Conform Legii 360/2023, vârsta standard de pensionare pentru femei crește gradual în România, urmând să ajungă la 65 de ani (la fel ca la bărbați). Până la atingerea acestui nivel, vârsta de pensionare crește eșalonat. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani

În anumite situații însă, legislația permite reducerea vârstei standard de pensionare. Potrivit prevederilor legale, vârsta de pensionare poate fi redusă pentru mai multe categorii de persoane.

Cine poate beneficia de reducerea vârstei de pensionare

Reducerea vârstei standard de pensionare se aplică în cazul:

persoanelor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin 5 ani;

femeilor care au realizat stagiul complet de cotizare și au născut sau adoptat copii pe care i-au crescut;

persoanelor încadrate în grad de handicap sau cu deficiență vizuală gravă, dacă au realizat stagiul de cotizare în aceste condiții;

persoanelor care au lucrat în subteran în unități miniere, cel puțin 50% din timpul normal de muncă;

persoanelor care au desfășurat activități în condiții speciale de muncă, precum:

activități artistice;

aviația civilă (personal navigant);

industria de armament;

construcția de nave sau de mașini;

exploatări forestiere;

activități care țin de siguranța circulației feroviare;

producerea energiei electrice în termocentrale pe bază de cărbune;

activități din industria minieră sau nucleară.

De asemenea, reducerea vârstei de pensionare poate fi acordată și persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă, potrivit legislației anterioare anului 2001.

Categorii care pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare

Reducerea vârstei de pensionare se aplică și în cazul:

persoanelor persecutate politic în perioada regimului comunist, conform Decretului-lege nr. 118/1990;

beneficiarilor Legii nr. 341/2004, care au realizat stagiul minim de cotizare contributiv.

Cu cât crește vârsta de pensionare

În situația femeilor, vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare contributiv cresc eșalonat în intervalul septembrie 2024 – ianuarie 2035, astfel:

Vârsta standard de pensionare crește de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani;

Stagiul complet de cotizare contributiv crește de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.

Până la ce vârstă se poate lucra după pensionare

Persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare pot alege să continue activitatea până la vârsta de 70 de ani, cu acordul anual al angajatorului, în loc să solicite imediat pensia pentru limită de vârstă.