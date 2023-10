Concerte speciale pe traseul 30 al TCE Ploiești

În perioada 4-30 octombrie 2023 Ploieștiul va fi gazda mult așteptatului eveniment al toamnei, Ploiești Jazz Festival, ajuns deja la cea de a XVIII-a ediție. Seria concertelor care vor încununa întreg evenimentul este programată să se desfășoare în perioada 25-29 octombrie și va reuni pe scena ”Ion Baciu” nume importante ale genului, artiști cu numeroase premii în palmares. Și anul acesta festivalul se va desfășura sub înaltul patronaj al Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei Române şi sub egida Ministerului Culturii, în parteneriat cu Primăria Ploieşti.

Păstrând tradiția edițiilor anterioare, organizatorii au pregătit 4 săptămâni de spectacole diverse și inedite, ce-și vor aștepta melomanii în locuri convenționale dar și-n spații mai puțin cunoscute artei muzicale. Punctul culminant va fi reprezentat de seria celor cinci seri de concerte excepționale, care se vor desfășura în intervalul 25-29 octombrie. Nu vor lipsi expozițiile de pictură și de fotografie, marcând încă o dată strânsa legătură dintre muzică și artele vizuale.

Expoziția de pictură, intitulată Jazz in colors, va fi deschisă ploieștenilor (și nu numai) pe întreaga durată a Festivalului, în incinta mall-ului Afi Ploiești, promovând pe această cale talentul și munca tinerilor artiști, mici și mari, elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești. Între 25-29 octombrie Palatul Culturii va fi gazda expoziției de fotografii Jazz Roots – US to Romania, o colecție impresionantă de afișe și fotografii despre istoria muzicii de jazz din România.

Și pentru că v-ați obișnuit deja cu îndârjirea organizatorilor de a aduce muzica și-n cele mai neașteptate locuri nu puteau lipsi din programul festivalului cele două proiecte de suflet, Caravana Ploiești Jazz Festival by Apazol Trans și Jazz in the Bus cu Zoom Trio. Tot ce aveți de făcut este să urmăriți tirul special amenajat ca o „scenă” mobilă ce va plimba muzica de jazz pe artere ale Ploieștiului, Caravana pornind la drum pe ruta Blvd. București – Blvd. Independenței – Blvd. Republicii și retur începând cu ora 18.00 în zilele de 7, 14 și 21 octombrie 2023. Vă sfătuim să aveți grijă la trafic și să nu vă lăsați fascinați de tirul muzical. Cel de al doilea mijloc de transport care va purta acordurile de jazz pe străzile orașului este traseul 30 al TCE, publicul călător fiind așteptat pe 11 și 18 octombrie 2023 la ora 13.00 să urmărească concertele inedite ale trupei Zoom Trio de pe scena autobuzelor TCE Ploiești.

Mult așteptatul Jam Session nu putea lipsi din programul acestor săptămâni de sărbătoare, Curtea Berarilor fiind din nou gazda muzicii de jazz pe parcursul ultimelor trei zile ale festivalului. Vineri, 27 octombrie 2023, vor fi alături de dumneavoastră artiștii de la Zoom Band, sâmbătă, 28 octombrie, vă vor încânta Ploiești Jazz Trio feat. Cătălin Milea iar Duminică, 29 octombrie, veți putea servi o cină târzie pe vocea Irinei Sârbu alături de Ethnotic Project. Toate evenimentele au ora de pornire 22:00.

Deschiderea din 25 octombrie ne poartă în perioada în care jazz-ul, eleganța și swingul erau must-have-ul oricărei seri. La ora 19.00 vor urca pe scena sălii Ion Baciu New Vegas Show, alături de Orchestra Simfonică a filarmonicii ploieștene, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie. De la ora 21.00 este programat concertul Swinging Voices&Jazz Notes, într-o colaborare de excepție a Corului Filarmonicii cu Ploiești Trio Jazz, sub conducerea muzicală a lui Eduard Dinu. O seară magnifică, plină de culoare care vă promite o experiență de neuitat.

Cea de a doua seară de concerte continuă cu turneul național al ansamblului Violoncelissimo (inființat de maestrul Marin Cazacu), Clasic la puterea a treia, Ploieștiul fiind una dintre cele 11 opriri ale formației camerale în drumul lor de promovare a muzicii și a tinerelor talente din România. Locul de întâlnire va fi Sala Coloanelor a Palatului de Cultură, la ora 17.30. Seara va merge înainte cu reprezentațiile fabuloase ale formațiilor camerale Antonio Faraò Trio (ora 19.00) și Giovanni Mirabassi Quartet (ora 21.00), în incinta Filarmonicii Ploiești.

Prima parte din a treia zi a festivalului, este dedicată Workshopului cu Don Braden – sax&flute, 27 octombrie, ora 11, la Palatul Culturii.

Seara de 27 octombrie promite un program intens, cu nuanțe îndrăznețe, propunând publicului ploieștean două experiențe inedite alături de Omar Sosa Quarteto AfroCubano și China Moses&The Vibe Tribe, începând cu orele 19.00, respectiv 21.00, în sala Filarmonicii.

Seria de concerte continuă cu minunatul program A song for Benji, oferit de Omri Mor Trio&Quintet de la ora 19.00 și va continua cu Earth, Wind & Wonder alături de Don Braden Quartet, începând cu ora 21.00. Data – 28 octombrie, locația – Filarmonica Ploiești.

Ultima seară a festivalului se anunță a fi una de excepție, promițând un final grandios, demn de această sărbătoare muzicală a Ploieștiului, ce a devenit deja o tradiție, adunând 54 de ani de istorie. Începând cu ora 19.00, pe scena Filarmonicii va urca Rick Margitza Quartet iar de la ora 21.00 Roberto Fonseca Trio va încheia șirul celor 30 de evenimente, ce însumează peste 100 de ore de muzică în interpretarea a 15 trupe și formații. Toate acestea pentru a crea un Octombrie de poveste, care concurează cu ușurință cu frumusețea și unicitatea simbolului Ploieștiului: imaginea Bulevardului Castanilor, toamna.