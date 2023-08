Mobilizare extraordinară pentru micuțul Ionuț, prahoveanul diagnosticat cu leucemie. Zeci de oameni au donat și donează în continuare sânge pentru băiețel

Mobilizare extraordinară pentru micuțul Ionuț Sebastian Anton, din Scorțeni, diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică cu celula T și tumoră localizată la nivelul plămânului stâng. Impresionați de dramă, prahovenii și nu numai donează masiv sânge pentru copilul internat de o lună încoace la Institutul Clinic Fundeni din București.

Ionuț Sebastian, la doar 4 ani, trăiește, din păcate o nouă realitate. Una pe care niciun copil nu ar trebui să o trăiească vreodată. Se numește leucemie acută limfoblastică cu celula T, un cancer extrem de agresiv al sângelui. Și se mai numește tumoră pe plămânul stâng pentru care va avea nevoie de lungi și chinuitoare ședințe de chimioterapie. Are nevoie și de sânge, fiindcă citostaticele, spune, distrusă de durere, mama copilului, „distrug tot, și bun și rău”.

Apelul femeii nu a rămas fără urmări. Georgeta Hanganu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploieşti, ne-a spus că numărul celor care vin să doneze pentru băiețel este foarte mare. „Nu doar prahovenii donează. Avem persoane care tranzitează județul și se opresc la noi la centru pentru a dona pentru acest copil. Doar azi, până la ora 12.00, am avut șapte persoane cărora le-am recoltat. Copilul are nevoie urgent de trombocite pentru a putea continua lupta cu boala nemiloasă de care suferă. Sunte impresionată de această mobilizare. De când a fost lansat apelul disperat, am avut zeci de donatori, veniți să li se recolteze sânge pentru a-l ajuta pe Ionuț”, a spus directorul centrului.

În continuare, Georgeta Hanganu face apel la prahoveni să vină să doneze sânge în număr cât mai mare. „Se ajută pe ei, dar salvează și alte vieți”, a precizat aceasta.