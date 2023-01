În Carrefour Ploiești de la Value Centre trebuie să pozezi prețurile de ofertă ca să nu ai surprize că dispar plăcuțele între timp

Luni seară am hotărât să facem o vizită la Carrefour-ul de la Prahova Value Centre pentru cumpărăturile curente și un vin bun. Căutam vin de Porto în amintirea aceleiași perioade a anului trecut când eram în Portugalia.

La raionul de băuturi am găsit ceea ce căutam, ba mai mult, era și la ofertă: de la 69 de lei era redus la 55. Bineînțeles că am luat o sticlă și apoi ne-am continuat cumpărăturile.

Din „defect profesional” să zicem, mai ales că am mai avut ceva surprize neplăcute în același magazin în vară cu niște cărți, am fotografiat, atât plăcuța de ofertă, cât și eticheta electronică a produsului.

După turul de onoare și coșul cu toate produsele de pe listă, ne-am îndreptat spre una dintre casele de marcat tip „self service”. Am scanat vinul și pe bon a apărut prețul întreg de 69.90. Am chemat un angajat al magazinului care ne-a îndrumat să scanăm aplicația de pe telefon, lucru pe care îl făcusem deja. Și apoi a început tevatura…

„Sigur acesta este vinul la ofertă?”, moment în care i-am arătat poza (pe care am fost foarte inspirați să o facem). „Scanați toate produsele, poate vă face reducerea la sfârșit…”, a fost o altă sugestie, deși era evident că nu se va întâmpla asta. După scanarea tuturor produselor nu s-a întâmplat nimic, bineînțeles. În acel moment angajata s-a dat deoparte și a dat un telefon. Imediat a apărut altcineva care, după ce a studiat problema s-a dus la raft „să verifice”.

S-a întors peste câteva minute: „Sigur acesta era produsul la ofertă?”. Am scos din nou și i-am arătat poza. S-a fâstâcit și a concluzionat: „Plătiți prețul întreg și apoi mergeți la Relații Clienți să vă dea diferența înapoi”. Și pentru ce pierdusem mai bine de 10 minute?

Am mers la Relații Clienți unde am întâmpinat o nouă „telenovelă”. După ce am așteptat ca domnișoara să își termine convorbirea telefonică, i-am spus despre ce este vorba. S-a uitat la noi lung. Habar nu avea despre ce era vorba, așa că a pus mâna pe telefon. A apărut un băiat pe care l-a rugat să meargă la raft și să verifice prețul. Între timp, ne-am uitat, și plăcuța cu oferta dispăruse „prin magie” de la raionul de vinuri. „69.90”, a venit băiatul înapoi cu răspunsul și cu sticla.

Am scos din nou poza cu plăcuța la ofertă și domnișoara tocmai ne cerea să îi facă poză (telefonului pe care era afișată poza!!! 😊😊😊) când a apărut doamna care ne trimisese la Relații Clienți: „Dă-le diferența. Știu eu despre ce e vorba”.

După ce a scos bon de diferență și m-a pus să-l semnez, a scos din casă diferența pe care ne-a dat-o.

Acum, principial vorbind, nu este vorba de cei 14-15 lei diferență, ci este vorba despre faptul că nu mi se pare normal să pierd aproximativ 30 de minute cu greșelile lor (și nu e prima dată, ba chiar au mai pățit-o și alții) și, în plus, se ridică întrebarea: Cum s-ar fi finalizat „telenovela” dacă nu am fi avut inspirația să pozăm plăcuța cu prețul de ofertă și prețul de la raft?

Poate cei din Carrefour ar trebui să fie mai atenți cu prețurile din magazin, mai ales că, evident, se întâmplă des neconcordanțe (mereu în favoarea lor) și nu toată lumea este la fel de vigilentă în ceea ce privește aceste aspecte.