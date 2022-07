La Carrefour de la Value Center, dacă nu ești atent, îți poți lua țeapă. Prețul afișat nu coincide întotdeauna cu cel de la casă

Cum plecam duminică în concediu, sâmbătă am fost să dăm o tură prin Carrefour-ul de la Value Center. Scopul principal: apa. Scopul secundar: cărțile. Intenționam să iau fiecărui copil o carte „ușoară”, pentru a avea în vacanță. Sper ca astfel să le mai iasă seara ochii din dispozitive.

La raionul de cărți nu era afișat niciun preț, în schimb cărțile aveau pe spate lipite litere: A, B, C, D, etc. M-am lămurit urgent că era vorba despre categoria de preț care era afișată la rafturi: A – 4,99 lei, B – 9,99 lei, C – 14,99 lei și tot așa.

Mi-au picat ochii pe o serie de cărți sigilate, pe un raft jos, expuse la raionul de „carte școlară”. Dintre ele: „Ion” a lui Rebreanu și „Cartea Junglei” a lui Kipling au fost cele alese. Mă uit pe spate, erau încadrate la categoria B de preț, adică 9,99 lei conform tabelului.

La casă… surpriză! „Ion” era 19,99 lei iar „Cartea Junglei” 14,99 lei. Cum ne dusesem la o casă „self”, am rugat un angajat să ne lămurească. Nu a putut, așa că a anulat ambele cărți de pe bon și a chemat un alt angajat ca să lămurim problema.

Am mers la raion și i-am arătat de unde luasem cărțile. Le-a verificat și doamna cu scanerul. Prețul la scaner era clar: una 19,99, una 14,99. Și totuși, era afișată categoria B, iar lista de prețuri arăta clar, chiar deasupra locului unde erau expuse cărțile, că B înseamna 9,99 lei.

Au urmat nelipsitele „telefoane”. Era și sâmbătă, probabil destul de dificil să găsești pe cineva din conducere în zonă.

Într-un final, după minute bune de așteptare, a venit răspunsul: „Cărțile au fost așezate aici din greșeală. Ele sunt de la alt stand. Prețul lor este cel de la casă și de la scaner din păcate…”, mi s-a explicat.

Și, cum simțeam că iau foc și deja mă gândeam să fac reclamație, n-am mai apucat pentru că doamna a continuat. „Am vorbit cu șefa și noi am greșit. Mergeți cu mine. Vi se va scana la casă o carte de 9,99 de două ori și dumneavoastră veți lua cele două cărți la 20 de lei ambele. E corect așa. Dumneavoastră nu aveți nicio vină!”.

Am întrebat-o ce se întâmplă cu diferența, mi-a răspuns că li se va imputa lor. „Și, dacă vine cineva până le mutați și le ia pe toate de acolo, ce se întâmplă?”, am continuat cu întrebările. Doamna a lăsat privirea în jos și a ridicat din umeri: „Diferența va fi tot la noi…”.

Citește și: Carrefour și Mega Image retrag din magazine chipsuri care pot fi toxice

Am mai întrebat-o dacă luni acele cărți vor fi tot acolo. Mi-a răspuns că nu, cu siguranță vor fi mutate în cel mai scurt timp.

M-am gândit mult dacă să public articolul când am ajuns acasă sau să îl public luni. Am decis că cel mai corect este să îl public luni. Pe de o parte, eu am fost tratată corect, am plătit prețul afișat. Pe de altă parte însă, cineva care avea mai multe produse, sau nu ar fi fost atent, la ce preț ar fi cumpărat cărțile respective?

În plus, la ce alte produse se mai aplică aceste diferențe între prețul afișat și prețul de la casă?