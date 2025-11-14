„Medicul Daniel Mihalache înseamnă profesionalism și căldură umană”

Să fii un medic bun înseamnă, în primul rând, să fii om, cu tot ce presupune asta: stări bune, stări rele, emoții, frici, energie, oboseală. Să fii un medic bun înseamnă să ai compasiune pentru cei pe care îi salvezi. Durerea, niciodată, să nu îți fie indiferentă. Pacientul să fie om, și nu doar o fișă, un caz oarecare. Din fericire, Prahova are și astfel de medici. Astăzi, Dumitru Dragomir, din comuna Gura Vitioarei, îi mulțumește chirurgului Daniel Mihalache, de la SJU Ploiești, pentru profesionalism și cădură umană.

Observatorul Prahovean continuă să publice mesajele de mulțumire ale prahovenilor și nu numai, transmise medicilor apreciați din Ploiești și din întreg județul.

Dincolo de atâtea și atâtea nemulțumiri ale oamenilor cu privire la felul în care sunt tratați de către cadrele medicale, există și doctori, deloc puțini la număr, care își iubesc cu adevărat meseria și pentru care salvarea unui pacient reprezintă cea mai nobilă misiune. Un astfel de medic, pentru Dumitru Dragomir, este chirurgul de la SJU Ploiești, Daniel Mihalache.

„Este un om pentru care mereu voi avea toată stima. Am fost operat pe data de 7 noiembrie 2025 de hernie hiatală. Am ajuns pe mâna domnului doctor Daniel Mihalache, de la Chirurgie 1. Un om excepțional, care merită tot respectul.

Dincolo de profesionalismul de care dă dovadă, este, totodată, un medic blând, care știe cum să vorbească oricărui pacient și știe cum să spună o vorbă bună și să încurajeze pe oricine.

Nu doar acest doctor a fost impecabil, ci întreg personalul, de la asistente, până la infirmiere. Cine spune despre Spitalul Județean Ploiești că este doar un <spital al morții>, greșește. Sunt și aici cadre medicale de excepție, care chiar salvează vieți. Mă înclin în fața lor și le transmit un mare <Mulțumesc>”, este mesajul lui Dumitru Dragomir.

