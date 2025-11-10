„La Spitalul CFR Ploiești am găsit umanitate, compasiune și drag de meserie”

Încă o scrisoare cde mulțumire trimisă redacției Observatorul Prahovean în cadrul campaniei „Doctor bun”, dedicată medicilor apreciați din Ploiești și întreg județul. Astăzi, o ploieșteancă, Minodora Sufaru, ține să mulțumească nu unui singur doctor, ci unui întreg spital, Spitalul CFR, unde femeia spune că a găsit umanitate, compasiune, dar și pasiune și drag pentru ceea ce înseamnă nobila meserie de medic.

„Numele meu este Minodora E. Sufaru și, pentru a doua oară în doi ani de zile, am ajuns sã beneficiez de serviciile Spitalului CFR Ploiești. Doresc din suflet sã mulțumesc acestui personal impresionant, plin de umanitate, voința, răbdare, cu toate că sunt în subefectiv și știm foarte bine că nu este ușor, din păcate.

Ajunsă aici cu o problemă de natură neurologică, am observat că fiecare pacient primește atenția necesară și un respect deosebit. Începând de la medici, asistenți, infirmieri, cei care gătesc, manageri, cu toții sunt adevărați profesioniști. Aceasta instituție, cu puțin ajutor și implicare, poate atinge nivelul unităților medicale din Elveția, Franța, etc, și vă asigur că știu să fac diferența, fiindcă am locuit acolo.

Deja se văd unele îmbunătățiri în comparație cu anul trecut. Se investește în securitatea instrucției (camere, badge -uri), unele băi au fost modernizate, dar mai este nevoie de oameni cu inimă, investitori pentru schimbarea saltelelor din saloane și a paturilor. Despre curățenie nu am nimic de reproșat… IMPECABIL.

Poate ar mai fi nevoie și de aparatură medicală, necesară pentru ca aceasta instituție să devină ceea ce merită, adică o instituție medicală publica unde, într-adevăr, prioritatea este omul și nu … bacșișul.

Cred din suflet că acest personal minunat ar avea nevoie de o sală mică de relaxare, cu cărți, un ceai cald, o cafea, un mic scaun de masaj, propria sala de baie.( aceste practici au dat randamente deosebite în străinătate, dar sunt și firme din România care pun la dispoziția personalui astfel de săli și efectul este extraordinar, ex: multinaționalele) pentru puținele momente de respiro pe care le pot avea într-o scurtă pauză. Cu siguranță, moralul lor ar fi cu totul altul și ar împiedica efectul de burnout sau, în cel mai nefericit caz, demisia.

Este păcat, sunt oameni extraordinari. Pe final, doresc întregului personal al spitalului CFR Ploiești multă sănătate, putere de a avansa , poate și cu un mic imbold salarial. Cu un spirit managerial inovator sunt sigură că aceasta instituție va oferi ín continuare ploieștenilor servicii de înaltă calitate, fără costuri suplimentare, dar și multă umanitate și pasiune. „Chapeau bas”.

Vă mulțumesc sincer tuturor și să exprim respectul meu etern acestor oameni minunați. Doamne ajută!”, este mesajul Minodorei Sufaru, care a ținut să mai adauge faptul că, indiferent de cât ar fi de obosiți,angajații acestei unități sanitare nu își pierd nicio secundă zâmbetul de pe buze.

Observatorul Prahovean va publica și scrisorile de mulțumire ale pacienților transmise pe adresa [email protected] sau la numărul de whatsapp 0785 075 112.