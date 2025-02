„Țeapa” serviciilor stomatologice gratuite în Prahova

Fondurile alocate de Casa de Asigurări de Sănătate Prahova pentru decontarea serviciilor stomatologice sunt insuficiente, motiv pentru care cei mai mulți medici aflați în relație contractuală cu CAS spun că plafoanele financiare s-au epuizat, așadar sunt în imposibilitatea de a mai oferi servicii decontate de stat. Deși lista stomatologilor din Prahova care oferă sau ar trebui să ofere servicii gratuite cuprinde 86 de nume, răspunsul pe care l-am primit în momentul în care am încercat să fac o „programare” a fost, invariabil, același: „nu mai sunt fonduri disponibile”.

CAS Prahova alocă lunar un buget pentru serviciile stomatologice gratuite, iar fiecare medic poate deconta serviciile, plafonul lunar alocat variind astfel:

medic dentist (rural): 7 200 lei

medic dentist (urban): 4 800 lei

medic specialist (rural): 9 000 lei

medic specialist (urban): 6 000 lei

medic primar(rural): 10 800 lei

medic primar(urban): 7 200 lei

„Disponibilitatea fondurilor poate varia, iar epuizarea rapidă a acestora depinde de cererea existentă. În cazul în care un cabinet atinge plafonul alocat, pacienții au posibilitatea de a se adresa altor cabinete care mai dispun de fonduri”, este mesajul celor de la CAS Prahova.

Medic: „În două zile se termină fondurile, e bătaie de joc”

Niște sume infime, spun stomatologii, care se văd în situația de a refuza pe bandă rulantă, după una sau două zile de la alocarea fondurilor. Plafonul acordat unui cabinet e foarte mic şi nu acoperă nevoile reale. Un bolnav poate să aibă nevoie de tratarea a două sau trei carii, o coroană şi atunci ai terminat plafonul în doi pacienţi, consideră majoritatea medicilor stomatologici aflați în relație contractuală cu CAS Prahova.

Unde mai pui faptul că, foarte mulți dintre pacienți nu vin cu probleme mici și asta din cauza lipsei de prevenție. Nu rare sunt cazurile în care pacientul ajunge pe scaunul medicului stomatolog în ultimul ceas, când are dureri, când nu mai poate mânca.

„Exclus” a fost răspunsul primit de la cei mai mulți dintre dentiștii din județ, atunci când s-a pus problema unei progrămări pentru o intervenție care figurează pe lista serviciilor medicale de bază decontate de Casă. „În două zile mi s-a terminat plafonul. Este o bătaie de joc. Suma pe care o primim este infimă raportat la cerință. Primesc copii că nu am ce să fac, dar atât. Abia se acoperă costul materialelor folosite”, a precizat Adriana Diaconu, medic stomatolog la Gura Vitioarei.

Programare din aprilie încolo

La cabinetul medicului Marinescu Narcis Valentin din comuna Starchiojd am primit același răspuns: „plafon epuizat. Dacă vreți o programare, din aprilie încolo. Primim doar copii”. La fel și la cabinetul doctoriței Ioana Marinescu din Valea Călugărească.Aici, situația a devenit oarecum …penibilă, întrucât, numai la auzul ideii de gratuitate sau decont de peste 60%, doamna cu pricina a părut îngrețoșată, de parcă aș fi cerut să mă „trateze” pe banii ei și nu în baza contribuțiilor deloc mici, în calitate de asigurat, către bugetul de stat.

La fel la Comarnic, la cabinetul medicului Alexandru Vanea, unde mi s-a transmis, optimist vorbind, să încerc să revin în martie pentru o programare. „Vă spun atunci ce se poate face în limita fondurilor”, a fost răspunsul.

Am încercat și la cabinete din Ploiești, aflate în contract cu CAS Prahova.

Bora Dent Ploiești: „Am epuizat plafonul. Dacă vreți programare, din aprilie încolo…Ce problemă aveți?

Mă supără o măsea, posibil infecție…

Dacă va fi nevoie de obturație de canal, achitați dv. în jur de 450 de lei, iar diferența, nu știu cât vine, oricum o sumă destul de mică e decontată de CAS”.

Am nimerit un cabinet unde am fost programată la o consultație

Am încercat și la Andodent, tot în Ploiești. A fost, cred, cea mai plăcută experiență în calitate de „pacient”. Nu numai că nu am fost refuzată, dar am fost și resunată și întrebată dacă joi la ora 17.30 pot merge la consultația gratuită. Singura cerință a celor de la clinică (fiindcă, evident, și aici plafonul s-a epuizat) a fost să las cardul de sănătate sau o garanție returnabilă de 150 de lei, până în luna martie, atunci când ei și-ar putea face decontul serviciului.

Concluzia, după experiența „serviciilor stomatologice gratuite” oferite prahovenilor a fost aceea că, exact ca și în cazul recoltării analizelor medicale decontate de CAS, e nevoie de …iuțeală la programare.

În cazul recoltării, bolnavii știu că, dacă vor să beneficieze de analize medicale gratuite, trebuie să se adreseze laboratoarelor din vreme și să-și facă programări pentru primele zile ale lunii. Asta pentru că fondurile alocate de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate sunt epuizate în primele zile. La fel și în cazul serviciilor stomatologice…