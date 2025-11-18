Cum justifică senatorul USR, Aurel Oprinoiu, decontarea chiriei și transportului

Trei dintre cei cinci senatori de Prahova, aleși anul trecut, decontează atât chiria pentru o locuință în București, cât și transportul cu mașina personală. Este vorba de Aurel Oprinoiu (USR), Ninel Peia (ex SOS în prezent independent afiliat la Grupul parlamentar „Pace – Întâi România”) și Laurențiu Plăeşu (AUR).

- Publicitate -

Aceștia primesc lunar câte 4.600 de lei decontarea cheltuielilor de cazare în Bucureşti și diverse sume pentru navetă.

Observatorul Prahovean a publicat detalii aici: Senatorii de Prahova care iau bani de chirie și navetă

- Publicitate -

Aurel Oprinoiu, senator USR de Prahova, ne-a declarat că a optat pentru chirie deoarece așa prevede legea, domiciliul său fiind în comuna Păulești.

De asemenea, transportul a fost decontat doar pentru deplasările săptămânale între Parlament și adresa de domiciliu.

În ceea ce privește consilierii angajați la cabinetul său senatorial, Oprinoiu a declarat că printre aceștia se numără Emilia Iosif, absolventă a Facultății de drept din București “Universitatea Nicolae Titulescu“, specializarea Drept European și Internațional, cu master în Carieră Judiciară. A mai colaborat cu Tiberiu Tulucan, specialist în protecția mediului mediu și cu Florin Stoican pentru modificarea Codului Silvic.

- Publicitate -

”Acum am început un proiect pe calitatea aerului și am angajat-o pentru două luni pe Ioana Dinescu” a precizat senatorul USR de Prahova.

Observatorul Prahovean le-a solicitat un punct de vedere și celorlalți doi senatori de Prahova aflați în aceeași situație.