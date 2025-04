Europarlamentarul ECR, Adrian Axinia: Strategia UE pentru situaţii de criză generează inutil panică

Europarlamentarul Adrian-George AXINIA, membru al biroului Grupului ECR din Parlamentul European, a susținut un discurs în care a criticat Strategia Comisiei Europene privind pregătirea populaţiei pentru situaţii de urgenţă. Deşi a apreciat ca fiind util un astfel de demers, şeful delegaţiei europarlamentarilor români din Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor (ECR) a subliniat neajunsurile planului în 30 de puncte prezentat de Bruxelles. În opinia sa, anumite prevederi trebuie reformulate sau regândite.

„Strategia UE pentru pregătirea populaţiei în situaţii de criză este un demers util. Mai ales că trăim într-o lume tot mai nesigură în care aşa-zisele „lebede negre” apar cu regularitate. Totuşi, anumite direcţii de acţiune propuse trebuie fie reformulate, fie regândite. Spre exemplu, felul în care s-a comunicat obligativitatea acelui kit de provizii de 72 de ore a generat panică. S-a creat impresia că se intră sigur în război şi că acesta este motivul pentru care există această Strategie”, a declarat vicepreşedintele AUR Adrian Axinia.

În cadrul dezbaterii privind „EU Preparedness Union Strategy”, reprezentatul ECR a apreciat că anumite măsuri pot crea cadrul unor restrângeri ale drepturilor cetăţenilor europeni şi că se pune prea mult accentul pe militarizarea instituţiilor statelor membre UE. Mai mult, Axinia a criticat şi dorinţa Comisiei Europene, conduse de Ursula von der Leyen, de a prelua achiziţia şi stocarea bunurilor de primă necesitate pentru situaţii de urgenţă.

„Având în vedere că există tot mai multe probleme cu funcţionarea democraţiilor unor state membre, pare că UE încurajează o militarizare instituţională. Or, ne aducem aminte că, în pandemie, a existat o derivă autoritaristă, cu multe excese şi abuzuri. În plus, aşa cum am văzut şi în scandalul Pfizergate, câtă vreme nu există transparenţă din partea Comisiei Europene, propunerea ca Bruxelles-ul să gestioneze integrat stocarea resurselor pentru situaţii de urgenţă nu este cea mai bună idee. În final, consider că este tragicomic faptul că reacţia UE pe orice subiect este să înfiinţeze noi instituţii şi structuri birocratice nealese, implicit, lipsite de legitimitate”, a concluzionat europarlamentarul Axinia.

Reamintim faptul că, în strategia prezentată de Comisia Europeană, se prevede existenţa unui kit de supraviețuire, care să conțină provizii pentru cel puțin trei zile. Printre elementele esențiale recomandate se numără apă, alimente neperisabile, batoane energizante, o lanternă și un radio cu baterii.

Această prevedere a generat intense discuţii la nivelul statelor membre, existând o decriptare dominantă privind faptul că Uniunea Europeană ar pregăti astfel cetăţenii europeni pentru o confruntare armată directă cu Federaţia Rusă.

