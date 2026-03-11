Parlamentul a votat cererea SUA de a trimite militari și avioane în România pentru războiul din Iran

Parlamentul a adoptat în această seară cererea SUA de a trimite în România forțe și echipamente militare care ar putea fi folosite în războiul din Iran.

Solicitarea a fost discutată și în ședința Consiliului Superior de Apărare al Țării (CSAT), președintele Nicușor Dan declarând că este vorba de avioane de realimentare în aer și echipamente de comunicații satelitare, cu caracter defensiv.

Solicitarea SUA a fost aprobată cu votul a 272 de deputați și senatori din cei 297 prezenți. 18 parlamentari au votat „împotrivă, cinci s-au abținut și doi nu au votat.

Ședința nu a fost lipsită de scandal, liderul AUR, George Simion, spunând că partidul său nu va vota scrisoarea transmisă de președinte pe motiv că România e împinsă în război. Aleșii POT nu au votat nici ei solicitarea, notează digi24.ro.

În timpul ședinței parlamentare, ministrul Apărării, Radu Miruță, a acuzat Opoziția că dezinformează opinia publică.

„S-au spus multe dezinformări din partea asta a sălii. Unii nu înțelegeți ce se întâmplă în Parlament. Cu privire la posibilitatea ca MApN să decidă în locul parlamentului e o minciună pentru că nici măcar nu știți să citiți. În fiecare an toate cele 32 de țări membre NATO, la începutul anului, aprobă propun erea comandatului suprem al NATO de a gestiona forțele de intervenție rapidă.

Nu e vorba nici de a băga Româniai în război, nu e vorba nici de a deveni țintă, nici de a deveni mai slab. Ceea ce se supune azi la vot e o sporire a securității. E nevoie de capacități tehnice de apărare. CSAT a fost consultat astăzi. Argumentele că nu aveți timp să citiți o informație, că președintele fuge de decizie sunt unele slabe și evocă lipsă de responsabilitate. Ce faceți astăzi – demostrați o incapacitate de a înțelege”, a spus Miruță.