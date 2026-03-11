- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Parlamentul a votat cererea SUA de a trimite militari și avioane în România pentru războiul din Iran

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Parlamentul României

Parlamentul a adoptat în această seară cererea SUA de a trimite în România forțe și echipamente militare care ar putea fi folosite în războiul din Iran.

- Publicitate -

Solicitarea a fost discutată și în ședința Consiliului Superior de Apărare al Țării (CSAT), președintele Nicușor Dan declarând că este vorba de avioane de realimentare în aer și echipamente de comunicații satelitare, cu caracter defensiv.

Solicitarea SUA a fost aprobată cu votul a 272 de deputați și senatori din cei 297 prezenți.  18 parlamentari au votat „împotrivă, cinci s-au abținut și doi nu au votat.

- Publicitate -

Ședința nu a fost lipsită de scandal, liderul AUR, George Simion, spunând că partidul său nu va vota scrisoarea transmisă de președinte pe motiv că România e împinsă în război. Aleșii POT nu au votat nici ei solicitarea, notează digi24.ro.

În timpul ședinței parlamentare, ministrul Apărării, Radu Miruță, a acuzat Opoziția că dezinformează opinia publică.

„S-au spus multe dezinformări din partea asta a sălii. Unii nu înțelegeți ce se întâmplă în Parlament. Cu privire la posibilitatea ca MApN să decidă în locul parlamentului e o minciună pentru că nici măcar nu știți să citiți. În fiecare an toate cele 32 de țări membre NATO, la începutul anului, aprobă propun erea comandatului suprem al NATO de a gestiona forțele de intervenție rapidă.

- Publicitate -

Nu e vorba nici de a băga Româniai în război, nu e vorba nici de a deveni țintă, nici de a deveni mai slab. Ceea ce se supune azi la vot e o sporire a securității. E nevoie de capacități tehnice de apărare. CSAT a fost consultat astăzi. Argumentele că nu aveți timp să citiți o informație, că președintele fuge de decizie sunt unele slabe și evocă lipsă de responsabilitate. Ce faceți astăzi – demostrați o incapacitate de a înțelege”, a spus Miruță.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă Paștele în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
În 2026, pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, încă...

Impozit de 11 ori mai mare pentru micile firme din Ploiești. Antreprenorii vorbesc despre „închideri”

Corina Matei Corina Matei -
Micii antreprenori din Ploiești, cei care dețin firme care...

Cronologia unui eșec de 10 milioane de euro. Cum a ratat Ploieștiul stația nouă de epurare

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Ploieștenii vor plăti un preț greu pentru anii în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -