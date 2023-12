Proaspătă mămică, externată în halat și șlapi, în plină iarnă, pentru că garderoba spitalului din Baia Mare are program scurt

O tânără care a născut la Spitalul Județean din Baia Mare a trecut printr-o experiență neplăcută la externare.

- Publicitate -

Pentru că garderoba are program scurt, pacienta a fgost nevoită să plece acasă doar în halat și papuci.

”Când am vrut să îmi iau hainele de la garderobă mi s-a spus că ușa este închisă și programul până la ora 15:00. Dacă mi-ar fi spus cineva că atunci se închid garderoba m-aș fi dus din timp să îmi iau hainele. N-aș fi vrut să vin în chiloți de la Baia Mare până la Vișeu. Mă simt atât de jignită. A trebuit să merg 120 de kilometri într-o cămașă de noapte murdară pentru că în ea am născut N-am geacă, n-am bluză, nu am nimic, în plină iarnă” a povestit femeia la Antena 3.