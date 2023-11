”Salvatorul” fetei din Maramureș, dată dispărută, a fost arestat. Este acuzat că a sechestrat și violat victima de 13 ani

Fata de 13 ani, din Maramureș, dată dispărută de familie, a fost găsită în casa unui bărbat din Sighetu Marmaţiei.

Acesta a declarat anchetatorilor că a salvat-o de la sinucidere, apoi a dus-o în locuința sa unde a hrănit-o.

În urma interogatoriului, bărbatul a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu adolescenta, însă susține că a avut acordul ei.

Fata a fost găsită de un polițist local. Acesta a declarat că victima era ținută în condiții mizerabile.

„Când a deschis uşa, m-am uitat de două ori, arăta groaznic: pereţi scorojiţi, căzuţi, tencuială spartă. În dreapta era o baie dezafectată, fără curent electric, fără uşă, fără nimic şi în stânga era o pătură mizerabilă, agăţată pe post de uşă. M-a chemat: «Haideţi înăuntru!». Am înregistrat cu telefonul fiindcă aveam nevoie de permisiunea lui verbală ca să intru în locuinţă. Intrând, el trage pătura şi spune: ”Intră”. Acolo am văzut, pe o saltea pe jos, pe fata respectivă. În prima secundă am rămas blocat. Semăna cu ea, dar nu ştiam ce să cred, dacă e ea. Era nespălată, după atâtea zile era vai şi amar de ea”, a declarat agentul Florin Ciobanu, pentru Digi24.

Singurul lucru bun în toată mizeria care o înconjura pe fată era faptul că nu era ţinută în frig.

Bărbatul care a sechestrat fata a fost arestat preventiv.

Polițistul a precizat că nu este interesat de recompensa de 10.000 de euro oferită de familia fetei celui care o găsește.