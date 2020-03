Șase cazuri noi de coronavirus în România. Numărul persoanelor infectate cu noul virus a ajuns la 95

Ministerul Sănătății a anunțat că au fost confirmate șase cazuri noi de coronavirus pe teritoriul României. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 95.

Cele șase noi cazuri au fost înregistrate la persoane care domiciliază în județele Neamț, Bacău, Iași și Caraș Severin.

Cinci dintre persoanele infectate s-au întors din Italia (3), Franța (1), Dubai (1).

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Cazurile anunțate pe site-ul Ministerului Sănătății:

Caz 90

Femeie, 64 de ani din Neamț, venită din Italia in 09.03 confirmată in 13.03.

Caz 91

Copil, 1 an din Bacău, contact cu mătușa venită din Italia in 03.03 confirmat in 13.03. Mătușa este asimptomatică urmează testarea.

Caz 92

Femeie, 41 ani din Iași, lucrează in Mureș venită din Dubai in 08.03; face naveta Iași -București; din 09.03 a mers la serviciu; debut in 12.03 confirmată in 13.03.

Caz 93

Femeie, 41 ani din Iași, sosita din Franța internata în Spitalul de boli infecțioase Iași în 13.03 confirmată în 13.03.

Caz 94

Femeie, 27 ani din Caraș Severin, sosita din Italia în 10.03, carantinată în Dâmbovița confirmată in 13.03.

Caz 95

Bărbat, 55 ani din Caraș Severin, venit din Italia carantinat în Dâmbovița confirmat 13.03.