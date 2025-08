Două strategii, un singur obiectiv: confortul

Anul 2025 marchează o schimbare vizibilă în industria de încălțăminte, unde confortul și sustenabilitatea devin priorități esențiale pentru consumatori. Două dintre cele mai relevante nume din industrie oferă exemple clare despre cum pot brandurile să evolueze, fiecare printr-o strategie diferită. În timp ce New Balance profită de avantajele statutului său de companie privată, Skechers traversează o perioadă de tranziție, în care confortul tehnologic și expansiunea globală sunt elementele centrale.

New Balance este unul dintre puținele branduri globale de încălțăminte care a ales să rămână o companie privată, ferită de fluctuațiile bursei și de presiunea acționarilor care cer rezultate trimestriale spectaculoase. Această independență oferă New Balance o libertate strategică unică. Compania poate să îy și planifice investițiile pe termen lung, fără a fi forțată să reducă din calitate sau să scurteze ciclurile de dezvoltare doar pentru a crește profitul pe termen scurt.

În 2025, New Balance a lansat o linie exclusivistă de tricouri fabricate în Japonia, alături de starul Shohei Ohtani, subliniind atenția la detalii și la meșteșugul tradițional. În plus, programul „Reconsidered” de revânzare a produselor pre-purtate reflectă angajamentul New Balance față de sustenabilitate, fără a fi constrâns de dorința de a impresiona prin cifre spectaculoase la bursă.

Pe de altă parte, Skechers a intrat într-o nouă eră, prin privatizarea companiei de către fondul 3G Capital, o mișcare care le va permite să accelereze strategia de expansiune globală. Skechers mizează pe inovații în confortul tehnologic, cu produse precum Hands Free Slip-ins, care oferă utilizatorilor posibilitatea de a se încălța fără a se apleca, și modelele ArchFit, special concepute pentru susținerea boltei plantare.

Un exemplu de succes este Skechers Cleo Knit Mary Janes, încălțăminte apreciată pentru lejeritatea și confortul care permit purtătorilor să parcurgă mii de pași zilnic, fără să resimtă oboseala picioarelor. De asemenea, sandalele de vară Skechers, inspirate de stilul Hermès, s-au bucurat de un succes răsunător, fiind recunoscute pentru eleganța lor, dar și pentru prețul accesibil și calitatea materialelor. Skechers își continuă extinderea cu planuri de deschidere a peste 150 de magazine în 2025, inclusiv locații flagship unde clienții pot testa încălțămintea în condiții reale de utilizare.

New Balance continuă să construiască prin răbdare și consistență, concentrându-se pe calitatea materialelor, pe producție locală și pe o abordare sustenabilă a consumului. Lipsa presiunii bursiere îi permite să nu sacrifice valorile de brand pentru rezultate financiare imediate. În schimb, Skechers se poziționează agresiv pe piață, cu o strategie axată pe volum și tehnologii orientate spre confort instant. Deși privatizarea recentă le va oferi mai multă flexibilitate, dinamica de creștere Skechers este dictată de extinderea rapidă și de colaborările cu vedete din sport.

În 2025, direcția mărcilor de încălțăminte nu mai este dictată de tendințe superficiale, ci de nevoia consumatorilor de produse confortabile, durabile și versatile. Atât New Balance, cât și Skechers răspund acestei cereri, însă prin stiluri complet diferite de abordare.

Dacă urmărim evoluția New Balance, observăm cum un brand poate să îy păstreze identitatea și să inoveze în ritmul său propriu, fără să fie influențat de cerințele pieței bursiere. În același timp, Skechers demonstrează că tehnologia și confortul pot fi principalele motoare de creștere, atâta timp cât există o strategie coerentă de expansiune globală. Viitorul va aparține brandurilor care îneleg că fidelizarea consumatorilor se face prin produse de calitate, nu prin artificii de marketing.

În 2025, consumatorii caută pantofi care să le ofere confort real în viața de zi cu zi, fie că aleg modele elegante inspirate de New Balance, fie că optează pentru inovațiile ergonomice propuse de Skechers. Direcția mărcilor de încălțăminte în 2025 este clară: confort, sustenabilitate și autenticitate. New Balance își consolidează poziția printr-o strategie stabilă, ferită de capcanele bursiere, în timp ce Skechers accelerează expansiunea prin tehnologii inovatoare și retail interactiv.

Indiferent de modelul de business, consumatorii vor fi cei care vor decide ce branduri vor rămâne relevante. Într-o piață unde cererea de produse care îmbină confortul și calitatea crește, atât New Balance, cât și Skechers par să aibă rețeta corectă.

