Cum lucrezi „remote” de la Poiana Sașilor din Valea Doftanei

Goniți de caniculă din gazatul Ploiești, am ales să evadăm câteva zile pe Valea Doftanei, la Casa Poiana Sașilor, unde ne doream să ajungem încă de anul trecut. Alegerea a fost făcută ținând cont de o serie de criterii, mai mult sau mai puțin subiective.

În primul rând am căutat o pensiune care să aibă puține camere (sub 10), ca să nu riscăm aglomerație și evenimente. Apoi am vrut să aibă camere triple, pentru că am mers cu unul din copiii din dotare. Și, în al treilea rând (dar principalul), să aibă internet „țeavă”. Urma să lucrez de acolo, așa că aveam nevoie de conexiune cel puțin bună.

Și, toate acestea, au fost îndeplinite la Poiana Sașilor de la Valea Doftanei. Mai puțin important pentru noi a fost faptul că nu avem semnal GSM. Am setat telefoanele pe „apel wi-fi”, și am rezolvat, cât de cât, și această problemă.

Pensiunea are opt camere, duble și triple, iar prețurile sunt între 300 și 400 de lei pe noapte. Depinde de tipul camerei și de sezon. Se poate plăti cu toate mijloacele de plată: cash, card, card de vacanță, iar gazdele sunt niște oameni de nota 1.000.

Poiana Sașilor nu oferă mese, ceea ce înseamnă că, odată ajuns aici, te descurci. Bucătăria pensiunii însă este foarte bine utilată, cu absolut tot ce e nevoie. Așa că nu am întâmpinat probleme nici din acest punct de vedere. Am plecat cu mâncare de acasă și carne de grătar pentru seară. Da, există posibilitatea de a face seara grătar și nu numai. Există și ceaun, și tablă, așa că posibilitățile de a pregăti mâncarea în aer liber sunt nenumărate. Pentru cine are chef de așa ceva…

