Povestea antreprenorului grec care aduce și în România produse tradiționale din Thassos

Concediul acesta, deoarece mergem de câțiva ani buni în Thassos, ne-am propus să ni-l facem altfel. Cum din punct de vedere al obiectivelor turistice am cam bifat ce aveam pe listă, am considerat că anul acesta concediul va fi despre oameni și despre interacțiunea cu aceștia. Și nu doar atât, ci ne-am axat pe produsele tradiționale ale insulei, pe cum se fac acestea și am încercat să stăm de vorbă cu producătorii. Că a fost vorba de bijuterii, ulei de măsline, cosmetice sau artă în marmură, important era să aflăm cât mai multe despre oamenii și munca din spatele acestor produse tradiționale.

Deși pare ciudat pentru unii, eu chiar consider relaxant un astfel de concediu și nu am absolut nimic împotrivă să combin plaja cu plimbarea și, de ce nu, cu munca. Să stai de vorbă cu oameni, să afli lucruri noi, să ai deschidere spre ceea ce nu-ți este familiar, reprezintă o componentă foarte importantă a călătoriilor, pe care nu o ratez niciodată.

Cu ocazia sejurului de anul acesta din Grecia, am avut ca obiectiv principal discuții cu oameni, producători locali de pe insulă, de diverse produse tradiționale. Și cum Thassos-ul este renumit pentru măslinele sale cu aromă aparte, și mierea sa de pin, nu puteam rata o întâlnire cu Giorgos Asklipios, proprietarul fabricii Katsamaki, unde se îmbuteliază uleiul de măsline Kliros, unul dintre cele mai bune de pe insulă.

Din păcate, am ajuns prea devreme și nu am avut cum să asistăm la întreg procesul de fabricație al uleiului în cadrul unei fabrici de pe insulă. Producerea uleiului de măsline începe în luna octombrie, odată cu prima recoltă. Așa că noi, ajungând la începutul lui septembrie, am putut asista doar la îmbutelierea uleiului care era deja în cazanele de inox.

(…)

În ceea ce privește comercializarea produselor sale, Katsamaki are două magazine proprii în Limenas, de asemenea distribuie în cadrul marilor magazine și, în plus, produsele sale ajung și în România, prin intermediul unui magazin online.

